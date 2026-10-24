مراسم رونمایی از سند لاله‌ها شامل آمار و اسامی شهدای دانشجو معلم استان قم برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم رونمایی از سند لاله‌های استان، شامل آمار و اسامی شهدای دانشجو معلم برگزار شد.در قالب این سند آمار و اسامی شهدای صحت سنجی شده دانشجو معلم استان، تحقیق و گردآوری شده است. 

مدیرکل آموزش و پرورش استان در این مراسم با اشاره به جایگاه والای معلم و پیوند تعلیم و تربیت با فرهنگ ایثار و شهادت گفت: مقام معلم با شهادت به قله می‌رسد و این افتخار بزرگی برای جامعه فرهنگیان است.

محمدجواد محمدی سعید افزود: معلمان، در مسیر تربیت نسلی گام برمی‌دارند که در مدرسه، آموزه‌های دینی و الهی را فرا می‌گیرند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با تأکید بر نقش دین و قرآن در نظام تعلیم و تربیت تصریح کرد: مایه افتخار است که برنامه مدارس ما بر پایه دین، قرآن و خدا‌باوری استوار است.

همچنین حجت الاسلام حسن هنرمند مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و حجت الاسلام رضا سلم آبادی رئیس دانشگاه فرهنگیان قم نیز در این مراسم، حرکت در مسیر شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را از ضرورت‌های مهم جامعه و نظام تعلیم و تربیت دانستند.
برچسب ها: دانشجو معلم ، شهدا
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