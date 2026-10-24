روزنامه آمریکایی در گزارشی مدعی شد که ترامپ به از سرگیری حملات علیه ایران متمایل شده، اما هنوز تصمیمی در این خصوص نگرفته است. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از چند منبع آگاه مدعی شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در جریان چندین گزینه نظامی تهیه‌شده از سوی وزارت جنگ این کشور درباره ایران قرار گرفته است.

گفته شده این گزینه‌ها شامل حمله به تأسیسات هسته‌ای و زیرساخت‌ها و همچنین هدف قرار دادن جزایر ایران می‌شود.

به ادعای این گزارش، ترامپ به ازسرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران متمایل شده است، هرچند تاکنون تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده است.

وال‌استریت ژورنال همچنین گزارش داد که در حال حاضر دو گروه رزمی ناو هواپیمابر آمریکا در آسیای غربی مستقر است و یک گروه رزمی دیگر از اقیانوس آرام به سمت منطقه در حرکت است. افزون بر این، یک ناو تهاجمی آبی‌ـ‌خاکی حامل تفنگداران دریایی آمریکا نیز در مسیر منطقه قرار دارد.

این روزنامه همچنین گزارش داد که آمادگی‌های ایران برای حمله به نیرو‌های آمریکایی در آسیای غربی به مراحل پیشرفته رسیده است. بر اساس این گزارش، واشنگتن در آستانه ادامه درگیری‌های نظامی، اقدام به خارج کردن نیرو‌های خود از پایگاه‌های نظامی در سراسر منطقه کرده است.

منبع: بریکینگ نیوز