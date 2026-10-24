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روایت مردمی که سنگر‌ها را رها نمی‌کنند + فیلم

دویست و سی و هفتمین حضور مردم در خیابان‌ها و میادین، روایت ایستادگی مردمی است که پس از هشت ماه، همچنان سنگر‌ها را رها نکرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - هشت ماه است که خیابان‌ها و میادین، شاهد حضور مردمی است که شب‌به‌شب، با ایستادگی و آگاهی، صحنه را ترک نمی‌کنند؛ مردمی که حضور مستمرشان، روایتگر عزم و اراده آنان است.

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