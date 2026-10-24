\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0647\u0634\u062a \u0645\u0627\u0647 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u0645\u06cc\u0627\u062f\u06cc\u0646\u060c \u0634\u0627\u0647\u062f \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0631\u062f\u0645\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0634\u0628\u200c\u0628\u0647\u200c\u0634\u0628\u060c \u0628\u0627 \u0627\u06cc\u0633\u062a\u0627\u062f\u06af\u06cc \u0648 \u0622\u06af\u0627\u0647\u06cc\u060c \u0635\u062d\u0646\u0647 \u0631\u0627 \u062a\u0631\u06a9 \u0646\u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f\u061b \u0645\u0631\u062f\u0645\u06cc \u06a9\u0647 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0633\u062a\u0645\u0631\u0634\u0627\u0646\u060c \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a\u06af\u0631 \u0639\u0632\u0645 \u0648 \u0627\u0631\u0627\u062f\u0647 \u0622\u0646\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a.\n