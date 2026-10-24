معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت: تأمین سوخت نیروگاه‌های ماده ۴، مقیاس کوچک و خودتأمین در نشست مشترک وزارتخانه‌های نیرو و نفت تعیین‌تکلیف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون برق و انرژی وزارت نیرو از برگزاری نشست مشترک وزارتین نیرو و نفت و با حضور مدیران شرکت ملی گاز، توانیر، برق حرارتی و مدیریت شبکه برق کشور با محوریت آمادگی برای عبور از فصل سرد سال خبر داد و گفت: در این نشست وضعیت تأمین سوخت نیروگاه‌ها به صورت همه‌جانبه بررسی و تصمیمات اجرایی اتخاذ شد.

مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به جزئیات این نشست تخصصی که با حضور مدیرعامل شرکت ملی گاز، مدیران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، مدیرعامل توانیر، مدیریت شبکه برق کشور و مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی و معاونانشان برگزار شد، اظهار داشت: یکی از محور‌های اصلی این جلسه، ارزیابی دقیق وضعیت تأمین سوخت نیروگاهی و هماهنگی‌های لازم برای تضمین پایداری شبکه در زمستان پیش رو بود که خوشبختانه در این خصوص تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

وی افزود: علاوه بر تعیین‌تکلیف سوخت نیروگاه‌های ماده ۴، مقیاس کوچک و مولد‌های خودتأمین، موضوع ذخیره‌سازی سوخت گازوئیل نیز به طور جدی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر تداوم و تقویت سوخت‌رسانی به مراکز تولید برق در روز‌های اوج مصرف تأکید شد.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به مصوبات اخیر شورای عالی انرژی و کارگروه مدیریت مصرف بهینه تصریح کرد: در خصوص مصارف نامتعارف نظیر استفاده از گرماتاب‌ها و فعالیت ادارات پرمصرف، تصمیم قاطع گرفته شد که بخش برق و گاز به صورت کاملاً هماهنگ و مشترک وارد عمل شوند و در صورت بی‌توجهی این مشترکان به هشدار‌های صادر شده، انشعاب برق و گاز آنها به طور هم‌زمان قطع خواهد شد.

رجبی مشهدی همچنین به نهایی شدن دستورالعمل خط الگوی انرژی اشاره کرد و گفت: الگوی مصرف انرژی شامل هر دو حامل برق و گاز در این نشست مورد توافق طرفین قرار گرفت؛ بر این اساس، سقف انرژی به صورت استانی تعیین و به استان‌ها تخصیص می‌یابد تا هر استان متناسب با اولویت‌های خود، مدیریت و توزیع آن را راهبری کند.

وی در پایان با تقدیر از رویکرد تعاملی شرکت ملی گاز و شرکت پخش فراورده‌های نفتی خاطرنشان کرد: شرکت ملی گاز همکاری و همراهی کامل خود را با بخش برق وزارت نیرو برای اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف در دوره سرد سال اعلام کرد و مقرر شد این نشست‌های مشترک به صورت مستمر و با هدف هم‌افزایی بیشتر ادامه یابد.

منبع: وزارت نیرو

برچسب ها: وزارت نیرو ، نیروگاه
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