در پی برگزاری اعتراضات در چندین شهر ایتالیا، صد‌ها نیروی نظامی در میلان مستقر شده‌اند و درگیری میان معترضان و پلیس در چند شهر افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - اعتراضات روز شنبه در چندین شهر ایتالیا ادامه دارد و پس از خشونت‌آمیز شدن تظاهرات آخر هفته گذشته در میلان، صد‌ها نیروی نظامی در این شهر مستقر شده‌اند؛ اعتراضاتی که در جریان آن چندین فروشگاه لوکس تخریب و غارت شد.

در میلان، گروه‌هایی از معترضان تلاش می‌کنند خود را به مرکز شهر برسانند، اما نیرو‌های متعدد پلیس و امنیتی مانع حرکت آنها می‌شوند.

در فلورانس نیز حدود ۲ هزار نفر در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی تجمع کردند. گروهی از معترضان تلاش کردند به خیابان تورنابوئونی، یکی از خیابان‌های شناخته‌شده برای فروشگاه‌های لوکس، برسند، اما پلیس ضدشورش مانع آنها شد.

در رم نیز پس از ورود گروه کوچکی از معترضان به محوطه کولوسئوم، تنش میان معترضان و پلیس افزایش یافت.

در بولونیا، پلیس پس از آنکه معترضان به سوی مأموران بطری پرتاب کردند، از ماشین‌های آب‌پاش برای متفرق کردن آنها استفاده کرد.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: تظاهرات ایتالیا ، پلیس ایتالیا
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