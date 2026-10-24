باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

به نام اینترنت به کام جاسوسی + فیلم

استارلینک، ابزار اینترنت ماهواره‌ای آمریکایی، در کنار فراهم کردن دسترسی به اینترنت، نگرانی‌هایی درباره امنیت اطلاعات و احتمال جاسوسی ایجاد کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  پشت عنوان اینترنت ماهواره‌ای، ابزاری قرار دارد که ابعاد امنیتی آن و احتمال بهره‌برداری از اطلاعات کاربران، محل بحث و نگرانی است.

مطالب مرتبط
به نام اینترنت به کام جاسوسی + فیلم
young journalists club

میدان تجریش؛ زندان نمادین رئیس‌جمهور آمریکا + فیلم

به نام اینترنت به کام جاسوسی + فیلم
young journalists club

اعتراف مقام ارشد انگلیسی؛ آمریکا دیگر تکیه‌گاه مطمئن امنیتی نیست! + قیلم

به نام اینترنت به کام جاسوسی + فیلم
young journalists club

نفت ۱۱۶ دلاری و سقوط بورس‌ها در سایه بحران انرژی + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
کانون اصلی سلامت روحی خانواده + فیلم
۵۳۴

کانون اصلی سلامت روحی خانواده + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۵
گسترش اعتراضات در اروپا؛ از بحران معیشت تا درگیری با پلیس + فیلم
۵۲۸

گسترش اعتراضات در اروپا؛ از بحران معیشت تا درگیری با پلیس + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۵
پیامد‌های جهانی ماجراجویی نظامی آمریکا علیه ایران + فیلم
۴۹۶

پیامد‌های جهانی ماجراجویی نظامی آمریکا علیه ایران + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۵
جایگاه داشتن معرفت نسبت به حضرت زهرا (س) + فیلم
۴۸۸

جایگاه داشتن معرفت نسبت به حضرت زهرا (س) + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۵
تحریم از تهران به مقصد اروپا؛ وقتی فشار اقتصادی به غرب بازمی‌گردد + فیلم
۴۷۷

تحریم از تهران به مقصد اروپا؛ وقتی فشار اقتصادی به غرب بازمی‌گردد + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha