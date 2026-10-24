تاتنهام در هفته هشتم لیگ برتر انگلیس در خانه چلسی به پیروزی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته هشتم لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال چلسی در ورزشگاه خانگی خود استمفوردبریج به مصاف تاتنهام رفت.

هر ۲ تیم حملات زیادی روی دروازه‌های یکدیگر ترتیب دادند، اما در نیمه اول توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرد.

در نیمه دوم چلسی با حمایت هوادارانش بازی را تهاجمی‌تر آغاز کرد، اما در دقیقه ۷۷ مایک پندرز دروازه آبی پوشان لندنی درحالی که قصدش سانتر تاتنهامی‌ها را دفع کند به اشتباه دروازه خودی را باز کرد تا اسپرز در استمفوردبریج به گل برسد.

درحالی که چلسی به دنبال زدن گل تساوی بود کول پالمر با دریافت کارت زرد دومش از بازی اخراج شد تا ادامه بازی برای شاگردان ژابی آلونسو سخت شود.

در دقیقه ۸۷ ماتیس تل گل دوم تاتنهامی‌ها را زد تا اختلاف به ۲ گل برسد.

درنهایت تاتنهام موفق شد در استمفوردبریج با نتیجه ۲ - ۰ چلسی را شکست دهد و ۳ امتیاز ارزشمند کسب کند.

تاتنهام با این پیروزی ۹ امتیازی شد و به رده دوازدهم جدول صعود کرد.

چلسی نیز با ۱۳ امتیاز در رده چهارم قرار دارد.