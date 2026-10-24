در جریان اعتراضات سراسری فرانسه، نزدیک به هزار نفر بازداشت شدند و در چندین شهر درگیری میان معترضان و پلیس گزارش شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - لوران نونز، وزیر کشور فرانسه اعلام کرد که در جریان اعتراضات سراسری امروز (شنبه) نزدیک به هزار نفر بازداشت شده‌اند. این تظاهرات در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی و وضعیت نظام آموزشی برگزار شده و در چندین شهر به درگیری میان معترضان و نیرو‌های پلیس انجامیده است.

وزیر کشور فرانسه گفت شمار بازداشت‌شدگان احتمالاً افزایش خواهد یافت و «سطح بسیار بالای خشونت» گروه‌های موسوم به چپ افراطی ابراز نگرانی کرد.

بر اساس اعلام وزارت کشور فرانسه، حدود ۴۱۰ هزار نفر در اعتراضات امروز شرکت کردند؛ این در حالی است که اتحادیه عمومی کار فرانسه شمار شرکت‌کنندگان را حدود ۸۰۰ هزار نفر اعلام کرده است.

نونز پیش‌تر اعلام کرده بود که پلیس در جریان آماده‌سازی برای اعتراضات، سلاح‌ها و اقلام خطرناکی از جمله گلوله‌های فلزی، ساچمه‌های سربی، مواد آتش‌بازی، فلاخن، سلاح‌های دست‌ساز، یک شمشیر کاتانا و سلاح‌های ایرسافت را ضبط کرده است.

در شهر لیون، با وجود ممنوعیت برگزاری تظاهرات، حدود ۱۵۰ معترض برای مدت کوتاهی تلاش کردند یکی از خیابان‌های نزدیک مرکز شهر را مسدود کنند، اما پلیس با استفاده از گاز اشک‌آور آنان را متفرق کرد. گاز اشک‌آور همچنین برای پراکنده کردن گروهی حدوداً هزارنفری در جنوب شهر به کار گرفته شد.

در نانت، در غرب فرانسه نیز هزاران معترض از خطوط پلیس عبور کردند و وارد مرکز شهر شدند. نیرو‌های امنیتی برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور و ماشین آب‌پاش استفاده کردند. برخی افراد نیز اشیایی به سمت پلیس پرتاب کرده و مواد آتش‌بازی را به سوی نیرو‌های امنیتی نشانه گرفتند.

اعتراضات فرانسه از ماه گذشته میلادی، پس از تجمع دانش‌آموزان دبیرستانی در جنوب شرقی پاریس برای مطالبه شرایط آموزشی بهتر، آغاز شد و به‌سرعت به دیگر مناطق کشور گسترش یافت. افزایش هزینه‌های زندگی و نارضایتی از وضعیت آموزش از محور‌های اصلی این اعتراضات بوده است.

منبع: سی بی اس