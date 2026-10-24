مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد سهامداران حاضر در جلسه به تاریخ دیگری موکول شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس (سهامی عام) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ که در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ برگزار شده بود، به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد سهامداران حاضر در جلسه (حضور ۹،۸۲۱،۸۴۵ سهم از کل ۱۰،۵۱۵،۰۱۵،۹۰۶ سهم ثبت‌شده، معادل حدود ۰.۰۰۰۹۳ درصد) به رسمیت نرفت.

بر اساس این گزارش، با توجه به مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت، مجمع برگزار نگردید و مقرر شد جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در مهلت مقرر، اقدامات لازم انجام شده و آگهی مربوطه در روزنامه‌های کثیرالانتشار شرکت منتشر گردد.

مجمع عمومی سالیانه پرسپولیس به تعویق افتاد

برچسب ها: پرسپولیس ، مجمع سالیانه ، سهامدار
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