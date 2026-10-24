بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور هوای اهواز شنبه شب در وضعیت خطرناک تنفسی قرار گرفت و کیفیت هوای چند شهر دیگر خوزستان نیز در شرایط ناسالم گزارش شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اطلاعات سامانه پایش کیفی هوای کشور، وضعیت کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۲۱ روز شنبه بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵)، در اهواز با شاخص ۵۰۰ در وضعیت خطرناک قرار گرفت.

همچنین کیفیت هوای ملاثانی با شاخص ۲۸۵ در وضعیت بسیار ناسالم و هوای شوش با شاخص ۱۷۵ در وضعیت ناسالم برای همه گروه‌ها (قرمز) ثبت شد.

بر اساس این گزارش، شهر‌های هویزه، هندیجان، گتوند، شوشتر و شادگان نیز با ثبت شاخص کمتر از ۱۵۰ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفتند.

در مقابل کیفیت هوای شهر‌های اندیمشک، ایذه، بهبهان، مسجدسلیمان، هفتکل، رامشیر، رامهرمز، دزفول و دزپارت در محدوده قابل قبول گزارش شده است.

بر اساس داده‌های این سامانه، در بازه زمانی مورد بررسی، هیچ‌یک از شهر‌های خوزستان هوای پاک و سالم نداشته‌اند.

وجود صنایع آلاینده در خوزستان از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، نیشکر و... موجب شده تا میزان آلایندگی در نقاط شهری و روستایی خوزستان بالا باشد که موجب بروز مشکلات بهداشتی و زیست محیطی برای ساکنان شده است.

افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایطی که هوا ناسالم است، باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیت‌ها را کاهش دهند.

براساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.