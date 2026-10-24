اعتراضات دانشجویی در تیرانا علیه فساد دولتی، بیکاری و ضعف نظام آموزشی به خشونت کشیده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - پلیس ضدشورش آلبانی روز شنبه برای متفرق کردن معترضانی که به سوی مأموران سنگ پرتاب کرده و مقابل ساختمان وزارت کشاورزی در تیرانا آتش روشن کرده بودند، از گاز اشک‌آور، ماشین‌های آب‌پاش و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرد.

تظاهرات به رهبری دانشجویان که با نارضایتی از فساد دولت، کمبود فرصت‌های شغلی و ضعف استاندارد‌های آموزشی شکل گرفته، طی ماه جاری مرکز تیرانا را فرا گرفته و به شهر‌های دیگر نیز گسترش یافته است.

معترضان که خواستار استعفای ادی راما، نخست‌وزیر آلبانی هستند، پیش‌تر ساختمان‌های دولتی و بانک‌ها را به آتش کشیده، شیشه مغازه‌ها را شکسته و سنگ‌فرش خیابان‌ها را برای پرتاب به سوی پلیس از جا کنده‌اند.

این ناآرامی‌ها پس از ماه‌ها اعتراض عمدتاً مسالمت‌آمیز در تابستان علیه یک طرح توسعه لوکس ساحلی آغاز شد؛ طرحی که جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از آن حمایت کرده است. این تحولات بزرگ‌ترین چالش تاکنون برای راما به شمار می‌رود که از سال ۲۰۱۳ قدرت را در دست دارد و سال گذشته برای چهارمین دوره به نخست‌وزیری رسید.

معترضان روز شنبه حدود ساعت ۱۴ به وقت محلی در مقابل وزارت آموزش تجمع کردند و به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند. نیرو‌های پلیس آنها را عقب راندند و جمعیت در نقاط مختلف شهر پراکنده شد.

دانیل طاهیری، معترض ۲۸ ساله، گفت: «آلبانیایی‌ها بیدار شده‌اند.» او دولت را «دیکتاتوری در لباس دموکراسی» توصیف کرد.

اورگتا لیکای، معترض ۲۹ ساله، نیز گفت مردم می‌خواهند به راما نشان دهند که به‌دلیل فساد و رسوایی‌ها دیگر خواهان ادامه حضور او در قدرت نیستند.

منبع: رویترز