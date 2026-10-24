باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی ـ حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، شامگاه شنبه در تجمع مردم سنندج با اشاره به ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، صبر و استقامت را از مهم‌ترین درس‌های زندگی آن حضرت دانست و بر ضرورت تقویت ایمان و معنویت در جامعه تأکید کرد.

پورذهبی با اشاره به آیات هفتم و هشتم سوره احزاب اظهار کرد: خداوند از پیامبران الهی پیمانی محکم گرفت تا صداقت آنان در میدان عمل مشخص شود. این موضوع نشان می‌دهد که صرف ادعای ایمان و دینداری کافی نیست، بلکه انسان باید در موقعیت‌های مختلف، پایبندی خود به باورهایش را ثابت کند.

وی با بیان اینکه جنگ، تحریم، سختی‌ها و حتی برخورداری از ثروت و قدرت می‌توانند میدان امتحان انسان باشند، افزود: شرایط زندگی همواره یکسان نیست و ممکن است انسان در دوران آسایش رفتاری متفاوت از زمان دشواری داشته باشد؛ بنابراین، مهم این است که در شرایط مختلف، صداقت و تعهد خود را حفظ کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با اشاره به لقب «صدیقه» حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: صداقت تنها به گفتار محدود نمی‌شود، بلکه باید در رفتار، نیت، تصمیم‌گیری، عبادت و صبر انسان نیز وجود داشته باشد.

پورذهبی در ادامه با تشریح ابعاد صبر در آموزه‌های دینی بیان کرد: صبر بر معصیت، صبر در برابر مصیبت و صبر بر عبادت، از جلوه‌های مهم پایداری در مسیر بندگی خداوند است. انسان باید مراقب رفتار و گفتار خود باشد و با بهره‌گیری از قرآن و احادیث اهل‌بیت (ع)، از غفلت و انحراف دوری کند.

وی نماز اول وقت را یکی از جلوه‌های پایبندی عملی به ایمان دانست و تأکید کرد: نباید مشغله‌های زندگی موجب غفلت از نماز شود. تقویت ایمان و توجه به عبادت، زمینه ایستادگی انسان در شرایط دشوار را فراهم می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان همچنین با اشاره به واقعه عاشورا اظهار کرد: در سیره امام حسین (ع) و یاران ایشان، عبادت، معنویت، شجاعت و آمادگی برای فداکاری در کنار یکدیگر قرار داشت و این الگو می‌تواند برای زندگی امروز ما درس‌آموز باشد.

پورذهبی با اشاره به موضوع مفاسد اقتصادی و تضییع حقوق مردم افزود: ثروت و موقعیت اجتماعی نیز از میدان‌های امتحان انسان هستند و برخورداری از امکانات مادی به‌تنهایی نشانه موفقیت نیست. افراد باید در برابر مسئولیت‌ها و حقوق دیگران پاسخ‌گو باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات کشور‌های غربی و شرایط جبهه‌ها گفت: به اعتقاد وی، شرایط جبهه‌ها به زیان ایران نیست و افزایش توان بازدارندگی کشور، امکان پاسخ متقابل به حملات دشمن را فراهم کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان همچنین با اشاره به آمادگی رزمندگان اسلام، برای سلامتی آنان دعا کرد و راهبرد منطقه‌ای را از عواملی دانست که می‌تواند در معادلات پیش‌رو نقش مؤثری داشته باشد.

پورذهبی در ادامه با نقل خاطره‌ای از یکی از دیدار‌های خود با رهبر شهید انقلاب اسلامی بیان کرد: در این دیدار، خاطره‌ای از اوایل دهه ۶۰ نقل شد که در آن، چهار نفر از مسئولان بلندپایه نظام با این تصور که نظام تا سه ماه دیگر سقوط می‌کند، نزد ایشان رفته بودند.

وی با اشاره به گذشت بیش از چهار دهه از آن دوران، بر اهمیت امیدآفرینی در جامعه تأکید کرد و گفت: امید دادن به مردم نباید بر پایه وعده‌های غیرواقعی باشد، بلکه باید با شناخت ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها، زمینه تقویت روحیه اعتماد و ایستادگی را فراهم کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان در پایان با دعا برای تعجیل در فرج امام زمان (عج)، توفیق خدمتگزاران و آمرزش شهدا و درگذشتگان، بر ضرورت حفظ ایمان، معنویت، صبر و امید در جامعه تأکید کرد.