دستگیری عامل نزاع خیابانی در روستای بند ارومیه

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی وقوع یک فقره تصادف رانندگی در روستای توریستی بند ارومیه و شکل‌گیری درگیری و تنش میان سرنشینان خودروهای متخاصم موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی استان قرار گرفت.

بر اساس اطلاعیه مرکز اطلاع‌رسانی پلیس آذربایجان غربی بااقدام به‌موقع مأموران عامل اصلی این نزاع شناسایی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن دستگیر شد.

در این اطلاعیه پلیس بار دیگر به هنجارشکنان هشدار داد که هرگونه نزاع، درگیری و رفتار مخاطره‌آمیز که آرامش و امنیت شهروندان را خدشه‌دار کند خط قرمز دستگاه انتظامی بوده و با متخلفان قاطعانه و برابر قانون برخورد خواهد شد.