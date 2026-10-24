دستگیری عامل نزاع خیابانی در روستای بند ارومیه

به دنبال وقوع تصادف رانندگی در روستای بند ارومیه و آغاز درگیری میان سرنشینان خودروها پلیس آذربایجان غربی از شناسایی و دستگیری سریع عامل اصلی این نزاع خبر داد و بر برخورد قاطع با برهم‌زنندگان نظم عمومی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی وقوع یک فقره تصادف رانندگی در روستای توریستی بند ارومیه و شکل‌گیری درگیری و تنش میان سرنشینان خودروهای متخاصم موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی استان قرار گرفت.

بر اساس اطلاعیه مرکز اطلاع‌رسانی پلیس آذربایجان غربی بااقدام به‌موقع مأموران عامل اصلی این نزاع شناسایی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن دستگیر شد.

در این اطلاعیه پلیس بار دیگر به هنجارشکنان هشدار داد که هرگونه نزاع، درگیری و رفتار مخاطره‌آمیز که آرامش و امنیت شهروندان را خدشه‌دار کند خط قرمز دستگاه انتظامی بوده و با متخلفان قاطعانه و برابر قانون برخورد خواهد شد.

برچسب ها: نزاع خیابانی ، دستگیری مجرم
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