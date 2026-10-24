درگیری معترضان با نیروهای امنیتی در آلبانی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u062f\u0631\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0645\u0639\u062a\u0631\u0636\u0627\u0646 \u0648 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a\u06cc \u0622\u0644\u0628\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u067e\u0627\u06cc\u062a\u062e\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u060c \u062a\u06cc\u0631\u0627\u0646\u0627\u060c \u062d\u06a9\u0627\u06cc\u062a \u062f\u0627\u0631\u062f.\n\u0645\u0639\u062a\u0631\u0636\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062c\u0631\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0631\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0628\u0647 \u0633\u0648\u06cc \u0645\u0623\u0645\u0648\u0631\u0627\u0646 \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u06a9\u0648\u06a9\u062a\u0644 \u0645\u0648\u0644\u0648\u062a\u0641 \u067e\u0631\u062a\u0627\u0628 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n