باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

درگیری معترضان با نیروهای امنیتی در آلبانی + فیلم

معترضان در تیرانا با پرتاب کوکتل مولوتف به سوی پلیس، با نیروهای امنیتی درگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- تصاویر منتشرشده از درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی آلبانی در پایتخت این کشور، تیرانا، حکایت دارد.

معترضان در جریان این درگیری به سوی مأموران پلیس کوکتل مولوتف پرتاب کردند.

 

مطالب مرتبط
درگیری معترضان با نیروهای امنیتی در آلبانی + فیلم
young journalists club

درگیری پلیس فرانسه با معترضان در پاریس + فیلم

درگیری معترضان با نیروهای امنیتی در آلبانی + فیلم
young journalists club

گسترش اعتراضات در اروپا؛ از بحران معیشت تا درگیری با پلیس + فیلم

درگیری معترضان با نیروهای امنیتی در آلبانی + فیلم
young journalists club

افزایش اعتراضات در آلبانی به دلیل پروژه داماد ترامپ + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
گسترش اعتراضات در اروپا؛ از بحران معیشت تا درگیری با پلیس + فیلم
۵۵۹

گسترش اعتراضات در اروپا؛ از بحران معیشت تا درگیری با پلیس + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۵
کانون اصلی سلامت روحی خانواده + فیلم
۵۵۹

کانون اصلی سلامت روحی خانواده + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۵
پیامد‌های جهانی ماجراجویی نظامی آمریکا علیه ایران + فیلم
۵۲۷

پیامد‌های جهانی ماجراجویی نظامی آمریکا علیه ایران + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۵
میدان تجریش؛ زندان نمادین رئیس‌جمهور آمریکا + فیلم
۵۱۷

میدان تجریش؛ زندان نمادین رئیس‌جمهور آمریکا + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۵
تحریم از تهران به مقصد اروپا؛ وقتی فشار اقتصادی به غرب بازمی‌گردد + فیلم
۵۰۰

تحریم از تهران به مقصد اروپا؛ وقتی فشار اقتصادی به غرب بازمی‌گردد + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha