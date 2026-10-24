ایلان ماسک می‌گوید ارتش اوکراین از استارلینک برای حملات تهاجمی پهپادی استفاده کرده که خلاف قوانین بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ایلان ماسک، مدیرعامل شرکت اسپیس‌ایکس که خدمات اینترنت ماهواره‌ای استارلینک را ارائه می‌کند، گفت ارتش اوکراین از این فناوری برای انجام عملیات تهاجمی و حملات پهپادی با هدف کشتن افراد استفاده کرده است.

ماسک در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ارتش اوکراین شرایط استفاده از استارلینک را نقض کرده و از این فناوری برای حملات تهاجمی پهپادی با هدف کشتن افراد استفاده کرده است. این راه دور زدن محدودیت‌ها هفته گذشته مسدود شد.»

او تأکید کرد که استارلینک صرفاً برای عملیات دفاعی در نظر گرفته شده است. ماسک همچنین گفت در صورت قطع کلی دسترسی اوکراین به استارلینک، خط مقدم این کشور بلافاصله فرو خواهد پاشید و تأکید کرد که این اظهارنظر تهدید نیست، بلکه صرفا «بیان واقعیت» است.

این اظهارات در پی محدودیت‌های هفته گذشته در خدمات استارلینک در اوکراین مطرح می‌شود. در آن زمان، مقامات اوکراینی گزارش دادند که این فناوری دچار مشکل شده و هنگام حرکت پهپاد‌ها با سرعت بیش از حدود ۱۶۰ کیلومتر در ساعت، با اختلال مواجه می‌شود.

هنوز مشخص نشده که دستور محدودیت استارلینک دقیقا از سوی چه کسی صادر شده است. 

در همین حال، عصر امروز دولت اوکراین اعلام کرد که وضعیت این فناوری به شکل سابق خود بازگشته‌است.

استارلینک از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین به یکی از ابزار‌های مهم ارتباطی نیرو‌های اوکراینی تبدیل شده است. این شبکه در کنار ارتباطات میدانی، برای پشتیبانی از عملیات پهپادی و جلوگیری از حملات هوایی نیز استفاده می‌شود.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: ایلان ماسک ، استارلینک ، حملات پهپادی
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