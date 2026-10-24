افراد مسلح روز جمعه به روستایی در ایالت تارابا در شمال شرق نیجریه حمله کردند و دست‌کم ۴۰ نفر را کشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - عفو بین‌الملل اعلام کرد افراد مسلح روز جمعه بعدازظهر در حمله به روستای بیناری در ایالت تارابا در شمال شرق نیجریه، دست‌کم ۴۰ نفر را کشتند.

پلیس نیجریه روز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد گروه بزرگی از افراد مسلح این حمله را انجام داده‌اند.

عفو بین‌الملل نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که پلیس پیش‌تر کشته‌شدن ۱۰ نفر را تأیید کرده بود، اما اجساد بیشتری در ادامه روز شنبه پیدا شد.

به گفته پلیس، مهاجمان با شلیک گسترده سلاح وارد روستا شدند و مواد غذایی را از فروشگاه‌ها غارت کردند.

شمال نیجریه در ماه‌های اخیر شاهد افزایش حملات باند‌های تبهکار به‌شدت مسلح بوده است. این گروه‌ها که در مناطق محلی به «راهزنان» معروف‌ هستند، به روستا‌ها حمله می‌کنند، ساکنان را برای دریافت باج می‌ربایند و دام‌ها را به سرقت می‌برند.

منبع: رویترز

برچسب ها: نیجریه ، عفو بین الملل
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