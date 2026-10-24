باشگاه خبرنگاران جوان - جواد فلاح رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر ـ رویان گفت: در پی گزارش تخلفاتی از جمله قطع درختان جنگلی با قدمت بیش از ۵۰ سال، احداث راه، اجرای تأسیسات زیربنایی و قطعه‌بندی اراضی، عملیات شهرک‌سازی در این محدوده متوقف و محل مورد نظر پلمب شد.

وی داد : برابر این گزارش‌ها، در محدوده مورد نظر، عاملان ساخت و ساز غیر مجاز در این عرصه مبادرت به اقدامات خلاف قانون دیگری چون احداث راه دسترسی، اجرای زیرساخت های تامین برق، گاز، قطعه‌بندی اراضی و بتن‌ریزی کرده بودند.

این مقام مسئول گفت : این اقدامات با هدف آماده‌سازی اراضی برای ساخت‌وساز انجام شده بود و ضرورت داشت موضوع برای جلوگیری از گسترش تخلفات از طریق مراجع قضایی پیگیری شود.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر ـ رویان با اشاره به روند پیگیری این پرونده افزود: در ماه گذشته، پس از شناسایی تخلفات و صدور اخطار، گزارش موضوع به دادستانی ارسال شد و دستور توقف عملیات به مالک ابلاغ شد، اما با گذشت حدود یک هفته و انجام نشدن اقدام مؤثر برای توقف فعالیت‌ها، محل مورد نظر پلمب شد.

دادستان نوشهر دستور توقف شهرک‌سازی غیرمجاز در اراضی جنگلی را صادر کردفلاح ادامه داد: در این محدوده هفت قطعه در حال ساخت‌وساز بود که عملیات ساختمانی آن‌ها از مراحل اولیه آغاز شده بود و موضوع با پیگیری منابع طبیعی و ورود دستگاه قضایی به مرحله برخورد قانونی رسید.

وی با اشاره به تعدد مالکان این اراضی اظهار کرد: این محدوده دارای ۹۱ مالک مشاعی بوده، اما فردی که عملیات ساخت‌وساز در هفت قطعه را آغاز کرده بود، به‌عنوان مالک آن قطعات مورد پیگیری قرار گرفت.

این مسئول همچنین با اشاره به وجود ویلاهای نیمه‌کاره در محدوده مورد نظر گفت: سه ویلای نیمه‌کاره نیز با افزایش بنا، عملیات ساختمانی خود را ادامه داده بود که این موضوع نیز در بررسی تخلفات منطقه مورد توجه قرار گرفت.

فلاح درباره وضعیت شهرک‌های موسوم به ۱۰هکتاری در غرب مازندران اظهار کرد: در مجموع بیش از ۹۰۰ قطعه از این نوع اراضی در غرب استان وجود دارد که بخش قابل توجهی از آن‌ها در شهرستان عباس‌آباد واقع شده و ۲۶۸ قطعه نیز در نوشهر قرار دارد.

وی افزود: بیش از نیمی از قطعات شهرک‌های ۱۰ هکتاری نوشهر، طرح اولیه خود را اجرا کرده‌اند؛ همچنین تعدادی از قطعات در اختیار نهادهایی مانند بنیاد و کمیته امداد قرار دارد و برخی دیگر نیز رها شده‌اند.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر ـ رویان با اشاره به تغییر کاربری در بخشی از این اراضی گفت: برای حدود ۹۰ قطعه در نوشهر که تغییر کاربری داده‌اند، پرونده قضایی تشکیل شده است و این پرونده‌ها در انتظار صدور حکم قرار دارند.

فلاح با بیان اینکه برخورد قانونی با تخلفات می‌تواند در جلوگیری از گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز نقش بازدارنده داشته باشد، بر ضرورت پیگیری پرونده‌های قضایی و صیانت از عرصه‌های طبیعی و جنگلی تأکید کرد.

منبع: ایرنا