باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه العربیه به نقل از منابع ناشناس مدعی شد که ایران از طریق میانجی‌های پاکستانی پیشنهاد جدیدی به آمریکا ارائه کرده است که بر اساس آن، تهران در ازای لغو محاصره دریایی، تنگه هرمز را بازگشایی می‌کند.

بر اساس این گزارش، ایران به پاکستان اطلاع داده است که آماده مذاکرات است و بازگشایی تنگه هرمز و محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا را در اولویت موضوعات مورد مذاکره قرار داده است.

این گزارش ادعایی به تازگی منتشر شده و مقامات رسمی کشورمان هنوز آن را تایید یا تکذیب نکرده‌اند.

در همین حال، سید عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان هفته گذشته نیز اعلام کرده بود که مذاکرات با طرف آمریکایی به صورت غیرمستقیم و از طریق پاکستان و قطر به صورت مستمر ادامه دارد. عراقچی با اشاره به طرح هفت روزه برای بازگشایی تنگه هرمز، گفته بود که آمریکایی‌ها اطلاع داده‌اند با آن «موافق» هستند، اما قصد دارند چند بند دیگر به آن اضافه کنند.

منبع: بریکینگ نیوز