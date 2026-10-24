باشگاه خبرنگاران جوان - محمد صالح مصباحی، نماینده وزن ۷۵ کیلوگرم تیم ملی جوانان کشورمان، در جریان مسابقات جهانی بوکس جوانان در شهر بودوا (مونته‌نگرو)، امشب به مصاف نماینده کشور اسلواکی رفت و با درخشش مقابل حریف خود، موفق شد مدال برنز خود در این رقابت‌ها را قطعی کند و به جمع چهاربوکسور نهایی این رقابت‌ها راه یافت.

مصباحی که در نخستین مبارزه خود، نماینده کشور بوسنی را با ضربه ناک اوت شکست داده بود، در دومین دیدار خود نماینده کشور اسلوونی را با نتیجه قاطع ۵ بر صفر شکست داده بود.

مصباحی فردا یک شنبه در چارچوب این رقابت‌ها به مصاف نماینده کشور انگلیس خواهد رفت.

هدایت تیم ملی بوکس جوانان کشورمان برعهده رضا مهدی‌پور است و مرتضی سپهوند و ایمان طیبی نیز به عنوان مربیان تیم در این رقابت‌ها حضور دارند.