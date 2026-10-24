هوشمند از آزادسازی صید میگوی سفید در صیدگاه‌های لیفه - بوسیف، خوریات واسطه و درویش برای شناور‌های استان خوزستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین هوشمند رئیس پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های جنوب کشور با اشاره به اهمیت استراتژیک آب‌های غربی استان در مجاورت خور موسی اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های دقیق محققان این پژوهشکده و نتایج گشت‌های تحقیقاتی، صید میگوی سفید در صیدگاه‌های لیفه - بوسیف، خوریات واسطه و درویش از تاریخ یک آبان سال جاری به مدت یک ماه برای شناور‌های استان خوزستان آزاد اعلام شد.

وی با تاکید بر اهمیت زیستی و اقتصادی این مناطق تصریح کرد: تنوع بالای آبزیان در این صیدگاه‌ها، مدیریت صحیح و علمی را ضروری می‌سازد لذا اعمال محدودیت‌ها یا اعلام آزادی صید، همواره با هدف جلوگیری از صید بی‌رویه و حفاظت از ذخایر و نوزادان ماهی‌ها و میگو‌ها صورت می‌گیرد تا تداوم بهره‌برداری از این منابع تضمین شود.

حسین هوشمند خاطرنشان کرد: انجام گشت‌های تحقیقاتی مستمر و جمع‌آوری اطلاعات در فصول مختلف سال برای تعیین دقیق زمان ممنوعیت و آزادی صید، از پروژه‌های حاکمیتی و کلیدی پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های جنوب کشور است که هر ساله با هدف بهینه‌سازی مدیریت صید در تمامی صیدگاه‌های استان انجام می‌شود.

برچسب ها: صیدگاه ، آبزی پروری
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