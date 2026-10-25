باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پرونده مسابقات هفته دهم لیگ برتر فوتبال با انجام ۵ دیدار امروز بسته می‌شود و در حساس‌ترین بازی ها، تیم فوتبال پرسپولیس به مصاف تیم فولاد می‌رود و تیم سپاهان نیز میزبان تیم مس شهر بابک است.

پیکان- ملوان/ یکشنبه ساعت ۱۶

تیم‌های فوتبال پیکان و ملوان در شرایطی به مصاف یکدیگر می‌روند که در جدول رده بندی در همسایگی هم قرار دارند. خودروسازان با ۹ امتیاز در جایگاه دوازدهم ایستاده‌اند و از آن طرف انزلی چی‌ها با ۸ امتیاز در رتبه سیزدهم قرار گرفته‌اند.

تیم پیکان هفته گذشته برابر تیم فجر شهید سپاسی شکست خورد و این تیم در ۳ بازی گذشته خود فقط یک امتیاز گرفته است.

شاگردان ساکت الهامی به دنبال برد بازی خانگی برابر تیم ملوان هستند تا شکست هفته قبل را جبران کرده و رتبه خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهند.

بعد از باخت پیکان برابر فجر شایعاتی مبنی بر جدایی احتمالی ساکت الهامی مطرح شد، اما ایمان عالمی مربی پیکان این موضوع را شایعه بی اساس نامید.

در آن طرف، تیم ملوان بازی هفته گذشته اش به خاطر ترک زمین از سوی تراکتور برگزار نشد و این تیم شمالی با یک بازی کمتر در جایگاه سیزدهم ایستاده است.

قو‌های سپید انزلی می‌خواهند بازی جنجالی با تراکتور را به فراموشی بسپارند و امروز برای برد به مصاف خودرو سازان بروند.

آخرین بازی ۲ تیم در ۷ آذر سال ۱۴۰۴ برگزار شد که در آن بازی پیکان با هدایت سعید دقیقی توانست تیم ملوان را شکست بدهد.

پرسپولیس – فولاد/ یکشنبه ساعت ۱۶:۴۵

هر ۲ تیم در شرایطی به مصاف یکدیگر می‌روند که در هفته‌های اخیر نتایج درخشانی کسب کردند و قصد دارند در بازی امروز هم روند رو به رشد خود را ادامه بدهند.

تیم فوتبال پرسپولیس هفته گذشته برابر تیم مس شهر بابک به پیروزی دست یافت و با یک بازی کمتر و کسب ۲۰ امتیاز در صدر جدول لیگ برتر فوتبال قرار گرفته است.

با توجه به تساوی استقلال برابر چادر ملو، سرخپوشان پایتخت این فرصت را دارند تا با بردن فولاد فاصله امتیازی خود را با تیم‌های استقلال و تراکتور در صدر جدول بیشتر کنند و فرار بزرگی را انجام بدهند.

شاگردان مهدی تارتار با حمایت هواداران پرشور خود به دنبال ۳ امتیاز بازی خانگی هستند تا صدرنشینی خود را در جدول رده بندی تثبیت کنند.

در آن طرف، تیم فولاد خوزستان عملکرد درخشانی در هفته‌های اخیر داشته است و با ۳ برد و یک مساوی از ۴ بازی آخر خود و کسب ۱۶ امتیاز در جایگاه پنجم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان حمید مطهری قصد دارند با بردن پرسپولیس روند رو به رشد خود را ادامه بدهند و در کورس مدعیان قهرمانی قرار بگیرند، اما آنها کار سختی جلوی هواداران سرخپوش دارند.

اوستون اورونوف و حسین ابرقویی نژاد به علت مصدومیت قادر به همراهی سرخپوشان در بازی امروز نیستند. در آن طرف، تیم فولاد خوزستان نیز با لشگری از مصدومان مواجه است و بازیکنانی از جمله رامین رضاییان، امیر حسین جولانی، محمد قریشی، میلاد سرلک و مهرداد محمدی نمی‌توانند این تیم اهوازی را در بازی امروز همراهی کنند.

براین اساس نبود بازیکنان اصلی به دغدغه اصلی مطهری تبدیل شده است و این مربی کار سختی برای انتخاب ترکیب اصلی و برنامه‌های تاکتیکی خود دارد. حمید مطهری سرمربی فولاد در گذشته دستیار گل محمدی در پرسپولیس بوده است و شناخت خوبی از تیم سابق خود دارد و این کار را برای سرخپوشان پایتخت سخت می‌کند.

این ۲ تیم تاکنون ۶۵ بار به مصاف هم رفتند که ۳۳ برد سهم پرسپولیس، ۱۵ برد سهم فولاد و ۱۷ مسابقه نیز با نتیجه تساوی به پایان رسیده است.

آخرین بازی دو تیم ۸ بهمن سال گذشته بود که فولاد خوزستان با سرمربیگری حمید مطهری ۳ بر یک پرسپولیس را شکست داد. آن زمان اوسمار ویرا برزیلی هدایت سرخ‌پوشان را برعهده داشت.

حامد لک، فرشاد احمد زاده، میلاد سرلک، رامین رضاییان و وحید امیری چهره‌های ویژه این بازی هستند که امروز برابر تیم سابقشان پرسپولیس بازی خواهند کرد. البته رضاییان و سرلک به علت مصدومیت نمی‌توانند مقابل تیم سابق خود پرسپولیس بازی کنند.

جدال مهدی تارتار و حمید مطهری مربیان پرسپولیسی در این بازی جذاب و دیدنی خواهد بود.

سپاهان- مس شهر بابک/ یکشنبه ساعت ۱۶:۴۵

تیم فوتبال سپاهان بعد از ۳ برد متوالی هفته گذشته برابر تیم شمس آذر در قزوین متوقف شد و با ۱۷ امتیاز در جایگاه چهارم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان محرم نویدکیا می‌خواهند با حمات هواداران اصفهانی ۳ امتیاز بازی خانگی برابر تیم مس شهر بابک را کسب کنند تا از کورس مدعیان قهرمانی عقب نمانند.

آریا یوسفی به علت اخراج در بازی هفته گذشته نمی‌تواند تیم سپاهان را در بازی امروز همراهی کند.

در آن طرف، تیم مس شهر بابک که امسال به لیگ برتر فوتبال آمده است، هفته گذشته برابر تیم پرسپولیس شکست خورد و با ۵ امتیاز در قعر جدول رده بندی قرار گرفته است.

تیم مس شهر بابک تاکنون طعم پیروزی را در لیگ برتر نچشیده است و تنها تیم بدون برد در جدول رده بندی محسوب می‌شود.

شاگردان قاسم شهبا با هدف نباختن به مصاف تیم سپاهان می‌روند تا حداقل یک امتیاز در اصفهان کسب کنند و امیدوار به بازی‌های آینده باشند.

تیم مس شهر بابک با ۱۵ گل خورده یکی از ضعیف‌ترین خطوط دفاعی لیگ را دارد. براین اساس به نظر می‌رسد سپاهانی‌ها کار آسانی برای بردن در این بازی دارند.

نساجی مازندران - فجر شهید سپاسی/ یکشنبه ساعت ۱۶:۴۵

تیم نساجی با هدایت سعید دقیقی سرمربی جدید خود با ۲ تساوی متوالی و کسب ۱۰ امتیاز در رتبه یازدهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان سعید دقیقی به دنبال برد بازی خانگی برابر تیم فجر شهید سپاسی هستند تا نوار تساوی‌های متوالی خود را قطع کنند و به سومین برد خود دست یابند.

در آن طرف، تیم فجر شهید سپاسی با هدایت مهدی رجب زاده سرمربی جدید خود ۲ برد متوالی در لیگ برتر فوتبال کسب کرده و با ۱۳ امتیاز در رده نهم جدول ایستاده است.

به هر حال تغییر سرمربی شوک مثبتی در تیم فجرشهید سپاسی ایجاد کرده است. این تیم شیرازی می‌خواهد با بردن نساجی به روند رو به رشد خود ادامه بدهد، اما کار سختی جلوی هواداران نساجی دارد.

گفته می‌شود علیرضا بیرانوند برای گذراندن خدمت سربازی راهی فجرشهید سپاسی شده است. البته این دروازه بان به علت بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی تا نیم فصل نمی‌تواند برای این تیم شیرازی بازی کند.

فجر شهید سپاسی در این دیدار به دنبال هت‌تریک در برد است و نساجی هم می‌خواهد مقابل هواداران پرشورش اولین برد را با سعید دقیقی به دست بیاورد.

استقلال خوزستان- شمس آذر قزوین/ یکشنبه ساعت ۱۷

هر ۲ تیم در حالی به مصاف یکدیگر می‌روند که در قعر جدول رده بندی قرار دارند و جزو تیم‌های فانوس به دست لیگ محسوب می‌شوند و این بازی برایشان ۶ امتیازی محسوب می‌شود.

تیم استقلال خوزستان هفته گذشته برابر تیم خیبر خرم آباد شکست خورد و با ۶ امتیاز در جایگاه هفدهم جدول رده بندی ایستاده است.

آبی پوشان اهوازی با حمایت هواداران خونگرم خود می‌خواهند برابر تیم شمس آذر به برتری برسند تا باخت هفته قبل را جبران کرده و علاوه بر این، از قعر جدول فرار کنند.

در آن طرف، تیم شمس آذر قزوین هفته گذشته توانست تیم سپاهان را متوقف کند و یک امتیاز از این تیم اصفهانی بگیرد و با ۷ امتیاز در جایگاه پانزدهم جدول رده بندی بایستد.

به هر حال هر ۲ تیم قعر جدولی به ۳ امتیاز بازی امروز نیاز مبرم دارند تا از انتهای جدول فرار کنند و باید دید کدامیک برنده بازی امروز می‌شود.