تیم فوتبال پرسپولیس با تغییراتی در ترکیب خود به مصاف تیم فوتبال فولاد خوزستان در هفته دهم لیگ برتر فوتبال می رود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی امروز برابر تیم فولاد خوزستان در هفته دهم لیگ برتر فوتبال صف آرایی می‌کند که اوستون اورونوف و حسین ابرقویی نژاد را به علت مصدومیت در اختیار ندارد.

پیام نیازمند دروازه بان ملی پوش پرسپولیس در بازی امروز درون دروازه سرخپوشان قرار می‌گیرد. این دروازه بان به دنبال گل نخوردن در بازی امروز است تا تعداد کلین شیت‌های خود را افزایش بدهد.

حسین کنعانی زادگان کاپیتان پرسپولیس با وجود اینکه مصدومیتش برطرف شده و در تمرینات گروهی شرکت می‌کند، اما این احتمال وجود دارد که تارتار برای جلوگیری از مصدومیت دوباره کنعانی زادگان ریسک نکند و از این بازیکن در ترکیب اصلی استفاده نکند. علاوه بر این، حسین ابرقویی نژاد هم دچار مصدومیت شده و دانیال ایری به جای او در ترکیب امروز پرسپولیس قرار می‌گیرد.

به نظر می‌رسد محمد مهدی زارع به همراه دانیال ایری زوج خط دفاعی پرسپولیس را در بازی امروز تشکیل بدهند.

مجید عیدی و مهدی تیکدری نژاد هم در دفاع‌های چپ و راست پرسپولیس در بازی امروز قرار می‌گیرند.

پویا پورعلی و محمد خدابنده لو هم زوج خط هافبک پرسپولیس را در بازی امروز تشکیل می‌دهند.

محمد مهدی محبی و محمد عمری وینگر‌های چپ و راست پرسپولیس در بازی امروز خواهند بود.

تیوی بیفوما و علی علیپور هم زوج خط حمله سرخپوشان را برابر فولاد تشکیل می‌دهند.

ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر فولاد خوزستان به شرح زیر است.

پیام نیازمند، مجید عیدی، دانیال ایری، محمدمهدی زارع، مهدی تیکدری، پویا پورعلی، محمد خدابنده‌لو، محمدمهدی محبی، محمد عمری، تیوی بیفوما و علی علیپور