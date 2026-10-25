برخورد یک دستگاه خودرو با یک قلاده خرس قهوه‌ای در محور سعادت‌شهر به شیراز موجب تلف شدن این گونه ارزشمند حیات‌وحش شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یک قلاده خرس قهوه‌ای در محور سعادت‌شهر به شیراز بر اثر برخورد با خودرو تلف شد. اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاسارگاد با اشاره به حضور خرس در مزارع و باغ‌های منطقه برای تغذیه، از کشاورزان و رانندگان ماشین‌آلات برداشت ذرت خواست هنگام فعالیت در مزارع، نکات ایمنی را برای جلوگیری از آسیب به حیات‌وحش رعایت کنند.

رسول کرمی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاسارگاد، با اعلام این خبر گفت: حضور خرس قهوه‌ای در مزارع و باغ‌ها برای تغذیه، احتمال برخورد این گونه با ماشین‌آلات کشاورزی را افزایش می‌دهد.

از این‌رو، از کشاورزان و رانندگان کمباین و ادوات جمع‌آوری ذرت درخواست می‌شود هنگام برداشت محصول، با دقت بیشتری فعالیت کنند و در صورت مشاهده خرس، ماشین‌آلات را به‌طور کامل متوقف کنند و از نزدیک شدن به حیوان بپرهیزند تا بتواند بدون مزاحمت منطقه را ترک کند.

حفظ حیات‌وحش به رعایت فاصله ایمن از جانوران و کاهش خطر‌های ناشی از فعالیت‌های انسانی وابسته است. هنگام مشاهده خرس یا دیگر جانوران وحشی، نزدیک شدن، تعقیب یا تلاش برای دور کردن آنها با رفتار‌های تحریک‌آمیز می‌تواند خطرآفرین باشد؛ توقف فعالیت و فراهم کردن فرصت خروج امن حیوان، اقدام مناسب‌تری است.

منبع: محیط زیست فارس

برچسب ها: محیط زیست ، مرگ ، خرس قهوای ، تصادف ، پاسارگاد ، شیراز
خبرهای مرتبط
گشت و گذار بهاری خرس قهوه‌ای در مازندران + فیلم
زنده‌گیری و رهاسازی یک قلاده خرس در چهاردانگه ساری
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پیام بازدارندگی و عزت ملی از قلب شیراز با زبان هنر
فارس؛ تکیه‌گاه امنیت غذایی ۸ استان همجوار
همایش بین‌المللی «مکتب امام مجاهد شهید» آذرماه برگزار می‌شود
آخرین اخبار
پیام بازدارندگی و عزت ملی از قلب شیراز با زبان هنر
فارس؛ تکیه‌گاه امنیت غذایی ۸ استان همجوار
همایش بین‌المللی «مکتب امام مجاهد شهید» آذرماه برگزار می‌شود
«شیراز» میزبان بیست و پنجمین جشنواره جبرئیل امین می‌شود
برگزاری بوت‌کمپ آموزشی روایت در مناطق آسیب‌دیده لامرد
رتبه نخست سطح زیر کشت بادام در کشور/ برداشت ۳۳ هزار تن بادام در فارس
رونمایی از «چشم هوشمند» برای امنیت بازار طلا
تولید سالانه بیش از ۱۲ هزار تن عسل در فارس/آمار دقیق زیربنای توسعه صنعت زنبورداری است
مرگ تلخ یک قلاده خرس قهوه‌ای بر اثر تصادف جاده‌ای در محور پاسارگاد – شیراز