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رئیس سازمان برنامه و بودجه: پیش‌نویس اصلاح قانون برنامه هفتم تقدیم دولت شد + فیلم

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از تدوین و تقدیم پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون برنامه هفتم به دولت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ضرورت به‌روزرسانی اسناد بالادستی کشور تصریح کرد: «با توجه به تحولاتی که طی دو سال گذشته و به‌ویژه در سال اخیر رخ داد، طبیعتاً برخی از اهداف کمی و احکام قانون برنامه بایستی تغییر می‌کرد.»

وی افزود: «برای همین منظور، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون برنامه هفتم توسط سازمان برنامه و بودجه کشور آماده و امروز تقدیم دولت شد.»

رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: در مرحله بعد، نظرات تمامی اعضای هیئت دولت در خصوص این پیش‌نویس اخذ و پس از نهایی‌سازی، این لایحه به زودی تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد تا کشور در سال‌های آینده از برنامه‌ای متناسب با مقتضیات و شرایط فعلی برخوردار باشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از تدوین و تقدیم پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون برنامه هفتم توسعه به دولت خبر داد و گفت: با توجه به تحولات یک سال اخیر، اهداف کمی و احکام برنامه نیازمند بازنگری و متناسب‌سازی با شرایط روز کشور است.

 

 

 

 

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