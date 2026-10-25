سرپرست وزارت نفت گفت: توسعه همکاری‌های گازی با کشور‌های عضو مجمع کشور‌های صادرکننده گاز در دستور کار ایران قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، با اشاره به برگزاری اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) گفت: ایران به‌عنوان یکی از بنیان‌گذاران این مجمع، در اجلاس پیش‌رو مواضع خود را درباره حفظ زیرساخت‌های انرژی در شرایط جنگ، توسعه مبادلات گازی و ایجاد بازار مشترک گاز مطرح می‌کند.

وی با بیان اینکه اجلاس سالانه مجمع کشورهای صادرکننده گاز با حضور سران کشورهای عضو برگزار می‌شود، اظهار کرد: در این اجلاس، وزیر نفت و همچنین مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، سخنرانی خواهند داشت و مواضع جمهوری اسلامی ایران در این نشست اعلام می‌شود.

بورد با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌های دوجانبه با وزرای کشورهای عضو افزود: در حاشیه این اجلاس، مذاکراتی نیز با هدف توسعه همکاری‌ها و پیگیری زمینه‌های مشترک در حوزه انرژی انجام خواهد شد.

سرپرست وزارت نفت با تأکید بر اهمیت حفاظت از زیرساخت‌های انرژی در شرایط جنگ تصریح کرد: یکی از موضوعات مورد بررسی، ضرورت حفظ زیرساخت‌ها در زمان جنگ است. همچنین توسعه مبادلات گازی با کشورهای صادرکننده گاز و ایجاد بازار مشترک گاز از دیگر محورهایی است که در این اجلاس پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: اتخاذ سیاست‌های هماهنگ در حوزه صادرات گاز در سطح بین‌المللی نیز از موضوعاتی است که باید درباره آن بحث و تبادل نظر شود و جمهوری اسلامی ایران این موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد.

بورد با اشاره به روابط ایران با کشورهای عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز گفت: با توجه به روابط مناسب ایران با این کشورها، در زمینه توسعه همکاری‌های معدنی نیز قراردادهایی وجود دارد و مذاکرات درباره گسترش مبادلات گازی در حال انجام است.

وی ابراز امیدواری کرد که مذاکرات و رایزنی‌های انجام‌شده در حاشیه اجلاس به نتایج مطلوبی منجر شود و زمینه توسعه مبادلات و همکاری‌های دوجانبه در حوزه انرژی را فراهم کند.

 

برچسب ها: نفت ، گاز
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