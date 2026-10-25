باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - پلیس محلی و دانشگاه فلوریدا اِی‌اند‌اِم اعلام کردند که در پی تیراندازی اواخر شنبه‌شب در نزدیکی ورزشگاه یادبود براگ این دانشگاه در شهر تالاهاسی ایالت فلوریدا، دست‌کم ۱۲ نفر زخمی شدند.

پلیس اعلام کرد که ۱۱ نفر از مجروحان بر اثر اصابت گلوله زخمی شده‌اند. از مجموع مجروحان، ۶ نفر بزرگسال و ۶ نفر نوجوان هستند.

اداره پلیس تالاهاسی اعلام کرد: «در حال حاضر، دست‌کم سه نفر از قربانیان تیراندازی به‌شدت زخمی شده‌اند و گزارش‌ها حاکی از آن است که ۹ نفر دیگر در وضعیت باثباتی قرار دارند.»

منبع: رویترز