شهروندخبرنگار ما تصاویری از برگزاری مراسم سوگواری سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) در شهر مقدس قم را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - هر ساله گرامیداشت و بزرگداشت شهادت حضرت فاطمه (س) در دو دهه به نام‌های دهه اول و دوم فاطمیه برگزار می‌شود.  به همین مناسبت در سالروز شهادت بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) مردم مومن و متدین شهر مقدس قم همانند سایر نقاط کشور با برگزاری مراسم سوگواری به ساحت مقدس این بانوی مکرم اسلام ادای احترام کردند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: اکبر بخشی - قم

حال و هوای شهر مقدس قم در ایام فاطمیه

حال و هوای شهر مقدس قم در ایام فاطمیه

حال و هوای شهر مقدس قم در ایام فاطمیه

حال و هوای شهر مقدس قم در ایام فاطمیه

ایام فاطمیه

حال و هوای شهر مقدس قم در ایام فاطمیه

حال و هوای شهر مقدس قم در ایام فاطمیه

حال و هوای شهر مقدس قم در ایام فاطمیه + عکس

حال و هوای شهر مقدس قم در ایام فاطمیه

حال و هوای شهر مقدس قم در ایام فاطمیه + عکس

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: مناسبت‌های مذهبی ، سوژه خبری ، شهادت حضرت فاطمه (س)
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار قزوین؛
عزاداری توآبادی ها در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) + عکس
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
سوگواری اهالی روستای ظاهرآباد بردسکن در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) + فیلم
اهالی محله شهر قائم قم به سوگ حضرت فاطمه زهرا (س) نشستند + عکس
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۸ ۰۳ آبان ۱۴۰۵
از حضرت معصومه ممنونم
۰
۰
پاسخ دادن
آخرین اخبار
گران شدن دارو بیماران را به دردسر انداخت
حال و هوای شهر مقدس قم در ایام فاطمیه + عکس