شهروندخبرنگار ما تصاویری از برگزاری مراسم سوگواری سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) در شهر مقدس قم را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - هر ساله گرامیداشت و بزرگداشت شهادت حضرت فاطمه (س) در دو دهه به نام‌های دهه اول و دوم فاطمیه برگزار می‌شود. به همین مناسبت در سالروز شهادت بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) مردم مومن و متدین شهر مقدس قم همانند سایر نقاط کشور با برگزاری مراسم سوگواری به ساحت مقدس این بانوی مکرم اسلام ادای احترام کردند.

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منبع: اکبر بخشی - قم

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