دونالد ترامپ در یک همایش انتخاباتی مدعی شد دولت آمریکا کنترل ونزوئلا و گرینلند را به دست گرفته و توان نظامی ایران را نابود کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مدعی شد دولتش کنترل ونزوئلا و گرینلند را به دست آورده است و توافقی را که پیش‌تر با دانمارک امضا کرده بود، «احتمالاً بزرگ‌ترین معامله ملکی تاریخ» خواند.

ترامپ در عین حال گفت رسانه‌ها به‌ندرت به توافق گرینلند اشاره کرده‌اند و از رسانه‌هایی که مدعی شده بودند او به این جزیره واقع در منطقه قطب شمال حمله خواهد کرد، انتقاد کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا در جریان سخنرانی در گردهمایی انتخاباتی حامیان جمهوری‌خواه در ایالت جورجیا، بار دیگر به مهاجران سومالیایی تاخت و از سومالی با تعبیری توهین‌آمیز به‌عنوان کشوری «آشغال» یاد کرد.

 ترامپ: قیمت نفت به‌زودی به‌شدت کاهش می‌یابد

رئیس‌جمهور آمریکا در حالی از کاهش چشمگیر قیمت نفت در آینده نزدیک خبر داد که افزایش بهای نفت پس از مداخله نظامی واشنگتن علیه ایران را موقتی دانست. 

دونالد ترامپ تأکید کرد که قیمت نفت به‌زودی «به‌شدت» کاهش خواهد یافت و افزایش بهای آن پس از مداخله نظامی کشورش علیه ایران را پدیده‌ای موقتی توصیف کرد.

ترامپ در جریان گردهمایی انتخاباتی در شهر پری در ایالت جورجیا، بار دیگر مدعی شد که آمریکا ارتش و رهبری ایران را از بین برده و برنامه هسته‌ای این کشور را نیز «کاملاً نابود» کرده است.

او با این حال گفت: «باید متوقف شوم، چون باید بفهمم اصلاً با چه کسی داریم مذاکره می‌کنیم.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین این کشور، را به‌دلیل توافق هسته‌ای ایران (برجام) مقصر دانست و این توافق را فاقد منفعت برای آمریکا توصیف کرد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اوباما پیش‌تر در گردهمایی انتخاباتی در کلیولند، ترامپ را عامل «آشوب و بی‌رحمی» خوانده و تأکید کرده بود که دیپلماسی را به درگیری نظامی ترجیح می‌دهد.

منبع: بریکینگ دِ نیوز

برچسب ها: انتخابات آمریکا ، جنگ ایران و آمریکا ، ونزوئلا ، جزیره گرینلند
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
Mohammad Ghorbannejad
۰۸:۵۵ ۰۳ آبان ۱۴۰۵
این موجود انسان نمای جنایتکار ، بسیار دروغگو، قاتل دمکراسی و فاسدترین رئیس جمهور آمریکاست ، کل دارودسته اپستین و وارد کاخ سفید کرده و اونجا به به کازینو تبدیل کرده ، چرا باید مردم امریکا به چنین موجودی رای بدهند ؟
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