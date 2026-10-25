برداشت ذرت علوفه‌ای از ۱۴۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان خوسف در خراسان جنوبی آغاز شده است و پیش‌بینی می‌شود امسال ۸ هزار تن از این محصول برای تأمین خوراک دام برداشت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - خبیری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف گفت: برداشت ذرت علوفه‌ای از سطح ۱۴۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان آغاز شده است و پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۸ هزار تن از این محصول برداشت شود.

او افزود: ذرت علوفه‌ای به دلیل دوره رشد کوتاه، مورد استقبال کشاورزان قرار دارد و امسال حدود ۴۰ هکتار از اراضی زیر کشت این محصول به سیستم‌های نوین آبیاری و نوار تیپ مجهز شده است که در افزایش بهره‌وری آب و کاهش میزان مصرف آن نقش مؤثری دارد.

خبیری بیان کرد: با توجه به روند مطلوب کشت و تولید، شرایط مناسب مزارع و اقدامات انجام‌شده در فرآیند تولید، پیش‌بینی می‌شود امسال عملکرد مناسبی در تولید ذرت علوفه‌ای شهرستان داشته باشیم.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف اظهار کرد: این محصول برای تأمین خوراک دام در شهرستان خوسف و مناطق اطراف استفاده می‌شود و بخشی از آن نیز ذخیره می‌شود تا دامداران در فصل زمستان از آن استفاده کنند.

هزاری مسئول تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان خوسف گفت: تولید ذرت علوفه‌ای در این شهرستان به تأمین پایدار خوراک دام، کاهش وابستگی دامداران به خرید علوفه از خارج از منطقه و حمایت از بخش دامپروری کمک می‌کند.

برچسب ها: ذرت علوفه ای ، جهاد کشاورزی
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