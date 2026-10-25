باشگاه خبرنگاران جوان - اشتغال یکی از محور‌های مهم توانمندسازی افراد دارای معلولیت و زمینه‌ساز افزایش استقلال، مشارکت اجتماعی و بهره‌مندی آنان از حقوق شهروندی است و در همین راستا، پیگیری اجرای سهمیه قانونی استخدام افراد دارای معلولیت در دستگاه‌های اجرایی از موضوعات مورد توجه سازمان بهزیستی به شمار می‌رود.

بر همین اساس فرآیند ثبت‌نام این آزمون از روز شنبه ۴ مهرماه آغاز شده و روز دوشنبه ۱۳ مهرماه پایان یافت. اما به تازگی و براساس اعلام سازمان بهزیستی کشور، سامانه ثبت‌نام دومین آزمون استخدامی اختصاصی افراد دارای معلولیت از ۴ تا ۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ مجدداً فعال می‌شود تا افرادی که در مهلت اولیه بنا به هر دلیلی موفق به ثبت‌نام نشده بودند، فرصت دوباره‌ای برای شرکت در این آزمون داشته باشند.

طبق توضیحات سعید خادمی- سرپرست حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی کشور، رشته‌های شغلی و شرایط پذیرش داوطلبان بر اساس نیاز‌های اعلام‌شده دستگاه‌های اجرایی و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای آزمون تعیین شده است؛ بنابراین، متقاضیان لازم است پیش از ثبت‌نام، شرایط عمومی و اختصاصی، رشته‌های تحصیلی مورد پذیرش و سایر ضوابط مربوط را به‌دقت مطالعه کنند.

وی همچنین تأکید کرد: تاریخ قطعی برگزاری آزمون، ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ تعیین شده است و متقاضیان واجد شرایط باید در بازه زمانی اعلام‌شده برای ثبت‌نام اقدام کنند و این فرصت را به روز‌های پایانی موکول نکنند.

خادمی از متقاضیان خواست برای ثبت‌نام به درگاه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی www.hrtc.ir مراجعه کنند.

منبع: ایسنا