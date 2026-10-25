باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس محاسبات خبرگزاری تاس با استناد به گزارش‌های وزارت دارایی اوکراین، در صورتی که درگیری با روسیه ادامه یابد، هزینه‌های نظامی اوکراین در سال ۲۰۲۷ به روزانه ۴۷۳ میلیون دلار خواهد رسید.

این رقم صرفاً هزینه‌های نظامی را شامل می‌شود؛ از جمله پرداخت حقوق و مزایای نظامیان شاغل و خرید تجهیزات نظامی، مهمات و ملزومات مورد نیاز نیرو‌های مسلح.

این برآورد، هزینه‌های اجتماعی برای حمایت از نظامیان سابق و خانواده‌های کشته‌شدگان در جنگ، ساخت استحکامات دفاعی ــ در صورتی که اجرای آن بر عهده وزارت دفاع نباشد ــ و سایر مخارج دولتی را در بر نمی‌گیرد.

بر این اساس، مجموع هزینه‌های نظامی اوکراین در سال ۲۰۲۷ به نزدیک ۱۷۳ میلیارد دلار خواهد رسید.

در سال ۲۰۲۶، متوسط هزینه‌های نظامی اوکراین روزانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار بوده است؛ رقمی که درخواست‌های اضافی وزارت دفاع این کشور در پایان سال را شامل نمی‌شود.

در صورت احتساب این درخواست‌های اضافی، مجموع هزینه‌های نظامی اوکراین به روزانه ۳۷۰ میلیون دلار افزایش می‌یابد.

منبع: خبرگزاری تاس