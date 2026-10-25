کریس ون هولن، سناتور آمریکایی با انتقاد از ادامه جنگ علیه ایران، خواستار پایان فوری آن شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - کریس ون هولن، سناتور آمریکایی خواستار پایان جنگ علیه ایران شد و گفت: «جنگ غیرقانونی ترامپ علیه ایران در حال تبدیل شدن به جنگ بی‌پایان بعدی ماست.»

ون هولن در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، مقاله‌ای درباره برنامه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ازسرگیری حملات علیه ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا منتشر کرد.

او نوشت: «پس از هشت ماه، ترامپ و جمهوری‌خواهان خود را فریب داده‌اند و تصور می‌کنند حمله بعدی یا یک کارزار بمباران دیگر سرانجام به پیروزی منجر خواهد شد.»

این سناتور آمریکایی با اشاره به جنگ‌های ویتنام و عراق افزود: «ما می‌دانیم این مسیر از ویتنام تا عراق به کجا ختم می‌شود. این جنگ باید همین حالا پایان یابد.»

منبع: شبکه الجزیره

برچسب ها: جنگ ایران ، دونالد ترامپ
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