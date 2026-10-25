تولید ۱۴۰۰تن عسل در ایذه

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ایذه، از تولید سالیانه بیش از ۱۴۰۰ تن عسل توسط ۸۴۰ بهره‌بردار در این شهرستان خبر داد. ‌

 باشگاه خبرنگاران جوان- جلال غریبوند، مدیر جهاد کشاورزی ایذه، در تشریح ظرفیت‌های بخش زنبورداری این شهرستان اظهار داشت: بر اساس آخرین آمارهای سرشماری، ۸۴۰ بهره‌بردار با مدیریت ۱۳۳ هزار و ۷۲۳ کلنی زنبور عسل، سالانه ۱۴۲۱ تن عسل تولید می‌کنند. 

وی در ادامه افزود: برداشت این محصول در ایذه عمدتاً در دو بازه زمانی بهار و پاییز صورت می‌گیرد.

‌مدیر جهاد کشاورزی ایذه با اشاره به تنوع محصولات تولیدی، خاطرنشان کرد: در کنار عسل، تولید محصولات ارزشمند جانبی نظیر ژل رویال، موم، بره موم و گرده گل نیز در این شهرستان جریان دارد که از ظرفیت‌های قابل توجه این بخش به شمار می‌رود.

‌غریبوند با تأکید بر نقش زنبورداری در رونق اقتصاد روستایی و اشتغال‌زایی، بیان کرد: توسعه این صنعت مستقیماً منجر به افزایش درآمد بهره‌برداران و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد محلی خواهد شد.

‌وی عدم وجود صنایع تبدیلی را یکی از چالش‌های اصلی این بخش عنوان  و تصریح کرد: ایجاد واحدهای فرآوری و بسته‌بندی تخصصی، پیش‌شرط عرضه محصول با ارزش افزوده بیشتر و بهبود بازاریابی برای حمایت مؤثر از زنبورداران شهرستان است.

برچسب ها: تولید عسل ، عسل طبیعی
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