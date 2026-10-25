باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - کرامت ویس کرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در نشست خبری امروز با اشاره به جزئیات طرح شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری با کارت جایگاه، گفت: در ۱۶ روز نخست شهریور ۱۴۰۵، به‌طور میانگین روزانه ۱۴۴ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شد که ۵۹ درصد آن با کارت سوخت شخصی و ۴۱ درصد با کارت جایگاه سوخت‌گیری شده است.

وی با اشاره به ضرورت افزایش استفاده از کارت سوخت شخصی و کاهش استفاده از کارت جایگاه اظهار کرد: بر اساس قوانین بودجه سنواتی، وزارت نفت موظف شده است استفاده از کارت سوخت شخصی را به حداکثر و استفاده از کارت جایگاه را به حداقل برساند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه استفاده از کارت شخصی امکان شناسایی دقیق‌تر اطلاعات سوخت‌گیری را فراهم می‌کند، افزود: با استفاده از کارت سوخت شخصی، اطلاعاتی از جمله مشخصات خودرو، میزان سوخت‌گیری و محل مراجعه به جایگاه قابل ردیابی است؛ اما در سوخت‌گیری با کارت جایگاه، اطلاعات هویتی و مشخصات وسیله نقلیه به همان شکل در دسترس نیست و عمدتاً مشخص است که چه میزان سوخت از کدام جایگاه برداشت شده است.

وی ادامه داد: در شرایطی که میزان استفاده از کارت جایگاه بالاست، امکان تحلیل دقیق‌تر الگوی مصرف و شناسایی نحوه توزیع سوخت با محدودیت مواجه می‌شود؛ از این رو، سیاست‌گذار بر افزایش استفاده از کارت‌های سوخت شخصی تأکید دارد.

ویس‌کرمی با اشاره به تجربه‌های گذشته در زمینه محدود کردن استفاده از کارت جایگاه گفت: در سال‌های گذشته اقداماتی برای کاهش استفاده از این کارت‌ها انجام شد، اما حذف ناگهانی امکان سوخت‌گیری با کارت جایگاه می‌توانست برای افرادی که کارت سوخت شخصی خود را به همراه نداشتند، مشکلاتی ایجاد کند و موجب شکل‌گیری صف در جایگاه‌ها شود. به همین دلیل، اجرای طرح‌های مکمل برای مدیریت این روند ضروری بود.

کاهش سهم کارت جایگاه پس از اجرای طرح سه‌نرخی شدن بنزین

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در دوم آذرماه ۱۴۰۴ اظهار کرد: این مصوبه با هدف استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی و جلوگیری از افزایش واردات بنزین تدوین شد و در چارچوب آن، طرح سه‌نرخی شدن بنزین با نرخ‌های ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان به اجرا درآمد.

وی افزود: پیش از اجرای این طرح، سهم کارت جایگاه از سوخت‌گیری بنزین حدود ۴۲ درصد بود که پس از اجرای مصوبه به حدود ۲۵ درصد کاهش یافت. به گفته وی، این تجربه نشان داد که تغییر سیاست‌های مربوط به کارت سوخت می‌تواند بر الگوی سوخت‌گیری و میزان استفاده از کارت شخصی تأثیر بگذارد.

ویس‌کرمی با تشریح سازوکار تصمیم‌گیری درباره سهمیه و نرخ بنزین گفت: در مصوبه هیئت وزیران، کارگروهی برای تصمیم‌گیری درباره تعیین و تغییر میزان سهمیه لیتری و اعتباری بنزین، نرخ‌های اول و دوم، مدت مجاز ذخیره سهمیه در کارت سوخت شخصی و تعیین نرخ بنزین موضوع این مصوبه پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: این کارگروه با عضویت نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌های نفت، کشور و امور اقتصادی و دارایی، شورای اطلاع‌رسانی دولت و وزارت اطلاعات تشکیل می‌شود و درباره موضوعات مرتبط با سهمیه‌بندی و نرخ بنزین تصمیم‌گیری می‌کند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تأکید کرد: اقدامات انجام‌شده در زمینه مدیریت مصرف بنزین و اجرای طرح شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری با کارت جایگاه، در چارچوب مصوبات و سیاست‌های ابلاغی انجام می‌شود.

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