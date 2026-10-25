باشگاه خبرنگاران جوان - آبادان به‌عنوان یکی از شهر‌های قدیمی خوزستان، سال‌هاست با مشکلات زیرساختی در حوزه فاضلاب و دفع آب‌های سطحی مواجه است، فرسودگی بخشی از خطوط انتقال، گرفتگی شبکه و ورود آب‌های سطحی به شبکه فاضلاب هنگام بارندگی از جمله عواملی است که در سال‌های گذشته از سوی مسئولان آبفا مطرح شده است.

سرریز فاضلاب در کوچه‌ها و خیابان‌ها تنها به ایجاد منظره‌ای نامناسب محدود نمی‌شود بلکه رفت‌وآمد عابران، فعالیت واحد‌های صنفی و آسایش خانواده‌ها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

این سرریز فاضلاب در برخی معابر آبادان و انتشار بوی نامطبوع، علاوه بر ایجاد اختلال در رفت‌وآمد شهروندان، نگرانی‌هایی درباره سلامت عمومی و بهداشت محیط به وجود آورده است، تجمع فاضلاب در مجاورت منازل و محل‌های کسب، احتمال تماس مستقیم شهروندان با آب آلوده و فراهم شدن شرایط برای افزایش حشرات و انتقال عوامل بیماری‌زا را افزایش می‌دهد و می‌تواند سلامت کودکان، سالمندان و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر را بیشتر در معرض خطر قرار دهد.

ساکنان مناطق درگیر خواستار رسیدگی فوری به گرفتگی مسیرها، رفع نقاط بحرانی شبکه و اجرای راهکار‌های اساسی برای جلوگیری از تکرار این وضعیت هستند، آنان معتقدند تداوم سرریز فاضلاب نه‌تنها آسایش و کیفیت زندگی خانواده‌ها را مختل می‌کند بلکه با توجه به پیامد‌های احتمالی بهداشتی، رسیدگی سریع و موثر دستگاه مسئول را ضروری‌تر می‌سازد.

در چنین شرایطی شهروندان انتظار دارند نیرو‌های عملیاتی در کوتاه‌ترین زمان برای رفع مشکل اقدام کنند و با شناسایی علت اصلی گرفتگی یا پس‌زدگی، از تکرار آن جلوگیری شود.

فاضلاب در معابر؛ مشکلی فراتر از یک آب‌گرفتگی ساده

یکی از ساکنان مناطق درگیر فاضلاب گفت: باقی ماندن فاضلاب در کوچه‌ها و خیابان‌ها، رفت‌وآمد روزانه را دشوار می‌کند و در برخی نقاط، ناچاریم برای عبور از معابر آلوده مسیر خود را تغییر دهیم.

مریم راستی ادامه داد: این وضعیت برای خانواده‌هایی که کودکان خردسال یا افراد سالمند دارند، دشواری بیشتری ایجاد می‌کند.

شهروند دیگری که ساکن کوی ذولفقاری آبادان است نیز نسبت به تداوم بوی نامطبوع در اطراف محل سکونت خود گلایه دارد و گفت: تجمع فاضلاب در مجاورت خانه‌ها و مغازه‌ها، کیفیت زندگی را کاهش می‌دهد، این مشکل در صورت رسیدگی نشدن به‌موقع می‌تواند به معضلی روزمره تبدیل شود و هزینه و زحمت بیشتری را به خانواده‌ها تحمیل کند.

صادق پالیز بیان کرد: احتمال سرریز شدن فاضلاب به داخل منازل و تشدید آب‌گرفتگی در روز‌های بارانی است، پیش از افزایش بارندگی‌ها، نقاط مستعد پس‌زدگی شناسایی و مسیر‌های انتقال فاضلاب به‌صورت موثر پاکسازی شوند تا خانواده‌ها دوباره با ورود فاضلاب به حیاط و خانه‌های خود روبه‌رو نشوند.

وی ادامه داد: چند سال است از پس‌زدگی فاضلاب رنج می‌بریم، بار‌ها موضوع را پیگیری کرده‌ایم، اما نه آبفا پاسخ روشنی می‌دهد و نه شهرداری راه‌حل قطعی برای این مشکل ارائه کرده است

رسیدگی مقطعی کافی نیست

یکی از ساکنان منطقه فیه آبادان گفت: رسیدگی به مشکلات فاضلاب تنها به تخلیه آب جمع‌شده از معابر محدود نشود و علت اصلی گرفتگی و پس‌زدگی شبکه نیز برطرف شود.

مصطفی بغلانی ادامه داد: تکرار این وضعیت نشان می‌دهد که پاکسازی مقطعی به‌تنهایی پاسخگوی همه مشکلات نیست و نقاط آسیب‌پذیر شبکه باید به‌صورت مستمر بررسی شوند.

دیگر شهروند ساکن خیابان کارون آبادان نیز بر ضرورت اطلاع‌رسانی روشن درباره زمان رسیدگی به نقاط مشکل‌دار تاکید دارند کرد و گفت: درخواست‌های ثبت‌شده برای رفع گرفتگی‌ها با سرعت بیشتری پیگیری شود، استمرار این شرایط، علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی، بر فعالیت روزانه کسب و کار‌ها و آسایش ساکنان نیز تاثیر می‌گذارد.

سارا اخوان اظهار کرد: رسیدگی به شبکه فاضلاب در آستانه فصل بارندگی اهمیت بیشتری دارد، زیرا ورود آب‌های سطحی به مسیر‌های دفع فاضلاب و افزایش حجم آب در شبکه می‌تواند مشکلات موجود را تشدید کند.

سرپرست شهرداری آبادان گفت: با نزدیک شدن فصل بارندگی و در پی هشدار‌های هواشناسی، عملیات پاکسازی و لایروبی ۲۰۰ کیلومتر از شبکه کانال‌های دفع آب‌های سطحی شهر در نقاط مختلف آبادان آغاز شد.

طارق طبیشی با اشاره به ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه پیش از آغاز بارندگی‌ها افزود: پاکسازی مسیر‌های انتقال آب از جمله برنامه‌های اولویت‌دار شهرداری برای افزایش آمادگی شهر در برابر بارش‌های احتمالی است.

وی بیان کرد: عملیات لایروبی کانال‌ها در مناطق مختلف آبادان آغاز شده و گروه‌های خدمات شهری با توجه به شرایط و نیاز هر منطقه، پاکسازی مجاری دفع آب‌های سطحی را دنبال می‌کنند.

سرپرست شهرداری آبادان گفت: بخشی از شبکه کانال‌های دفع آب‌های سطحی شهر به صورت روباز و بخشی نیز سرپوشیده است و عملیات لایروبی هر بخش با روش متناسب با شرایط آن انجام شد.

طبیشی ادامه داد: شهرداری علاوه بر استفاده از ظرفیت نیرو‌های خدمات شهری، برای اجرای عملیات گسترده‌تر، فرآیند جذب پیمانکار را نیز از هفته گذشته آغاز کرده است.

وی اظهار کرد: هدف اصلی این اقدامات، بازگشایی مسیر‌های انتقال آب، افزایش توان شبکه دفع آب‌های سطحی و کاهش احتمال بروز آبگرفتگی در معابر هنگام بارندگی است.

وی با بیان اینکه کانال‌های دفع آب‌های سطحی در شهر توسط مناطق سه گانه شهرداری آبادان لایروبی می‌شد، افزود: امسال برای نخستین بار با دستگاه مکانیزه لایروب، کانال‌های روباز دفع آب‌های سطحی لایروبی می‌شود.

سرپرست شهرداری آبادان بیان کرد: شهروندان با خودداری از تخلیه زباله، نخاله و سایر مواد در کانال‌ها و مسیر‌های دفع آب، شهرداری را در حفظ ظرفیت این شبکه و پیشگیری از آبگرفتگی معابر یاری کنند.

مدیر آبفا منطقه آبادان از ادامه عملیات لایروبی و پاکسازی شبکه و تاسیسات فاضلاب این شهر خبر داد و گفت: مخزن تلمبه‌خانه فاضلاب ذوالفقار ۱۳۹ توسط نیرو‌های عملیاتی لایروبی و رسوبات و مواد انباشته‌شده از آن خارج شده است.

محمد آقایی هدف از این عملیات را حفظ ظرفیت پمپاژ و بهبود شرایط بهره‌برداری از تلمبه‌خانه عنوان کرده و افزود: پاکسازی دوره‌ای مخازن از تجمع رسوبات و ایجاد محدودیت در مکش و انتقال فاضلاب جلوگیری می‌کند.

آقایی بیان کرد: لایروبی هشت ایستگاه اصلی پمپاژ فاضلاب و تامین ژنراتور‌ها انجام شده است و تجهیزات برای مدیریت شرایط بارندگی‌های پیش رو آماده هستند.

با وجود این اقدامات، مطالبه اصلی شهروندان آبادانی روشن است، آنان انتظار دارند عملیات پاکسازی و لایروبی به رفع پایدار مشکلات منجر شود و فاضلاب دیگر به عاملی برای سلب آسایش خانواده‌ها و ایجاد آلودگی در معابر شهر تبدیل نشود.

منبع:ایزنا