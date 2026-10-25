باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - رضا حاجی‌پور فرماندار شهرستان اردل از پیگیری ۹ مطالبه مهم در حوزه توسعه زیرساخت‌های برق شهرستان در نشست با مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خبر داد.

وی با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های برق متناسب با نیاز‌های شهرستان اظهار کرد: تأمین برق طرح‌های کشاورزی، حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه شیلات، تقویت شبکه‌های برق‌رسانی و تسریع در اجرای طرح‌های زیرساختی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

فرماندار شهرستان اردل افزود: در این نشست، امکان واگذاری انشعاب برق به طرح‌های کشاورزی دارای درخواست و مجوز‌های قانونی و همچنین رفع موانع تأمین برق سایت شیلات بهشت‌آباد با هدف تسهیل فعالیت‌های تولیدی و حمایت از سرمایه‌گذاران پیگیری شد.

حاجی‌پور با اشاره به روند اجرای طرح تقویت شبکه برق مسیر دیناران گفت: این شبکه در مجموع ۲۸ کیلومتر طول دارد که ۲۱ کیلومتر آن طی دو سال اخیر اجرا شده است و برگزاری مناقصه برای اجرای هفت کیلومتر باقی‌مانده از مسیر عباس‌آباد تا عزیزآباد در دستور کار پیگیری قرار گرفت.

وی ادامه داد: بهینه‌سازی شبکه برق روستای افسرآباد، جابه‌جایی و رفع خطر شبکه برق فشار متوسط در روستای شهرک محمدی بخش میانکوه و تکمیل فرآیند واگذاری شبکه برق فشار متوسط کارون چهار به شرکت توزیع نیروی برق استان نیز از دیگر محور‌های مطرح‌شده در این نشست بود.

فرماندار شهرستان اردل همچنین از پیگیری تأمین زمین موردنیاز برای احداث ایستگاه ۶۳ کیلوولت میانکوه خبر داد و تصریح کرد: این طرح از پروژه‌های مهم زیرساختی منطقه است که مراحل اجرایی آن با همکاری دستگاه‌های مسئول دنبال می‌شود.

حاجی‌پور توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را از دیگر محور‌های موردتوجه در این نشست برشمرد و گفت: تأمین زمین مناسب و فراهم‌کردن مقدمات احداث نیروگاه‌های بزرگ خورشیدی در شهرستان با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه، توسعه انرژی‌های پاک و جذب سرمایه‌گذاری پیگیری شد.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع موجود خاطرنشان کرد: پیگیری سایر مسائل اداری حوزه برق نیز در این نشست انجام شد و اجرای این مطالبات می‌تواند زمینه ارتقای پایداری شبکه برق، بهبود خدمات‌رسانی به روستا‌ها و حمایت از فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی شهرستان را فراهم کند.