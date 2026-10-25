باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دویست و سی و هشتمین شب حضور مردم در خیابان‌ها + فیلم

مردم در دویست‌ و سی‌وهشتمین قرار شبانه، ضمن عزاداری برای حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، بر اقتدار دفاعی کشور تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان- مردم شریف و بابصیرت در دویست و سی و هشتمین  شب از اجتماعات خود در خیابان‌ها، همراه با اقامه عزای حضرت فاطمه زهرا (س)، شعار وحدت و استقامت در میدان سر دادند.

 

مطالب مرتبط
دویست و سی و هشتمین شب حضور مردم در خیابان‌ها + فیلم
young journalists club

تأکید مردم بر ایستادگی پای آرمان‌ها در تجمعات شب دویست‌ و سی‌وسوم + فیلم

دویست و سی و هشتمین شب حضور مردم در خیابان‌ها + فیلم
young journalists club

اتحاد رمز پیروزی + فیلم

دویست و سی و هشتمین شب حضور مردم در خیابان‌ها + فیلم
young journalists club

شور و شادی مردم در دویست‌وسی‌ودومین تجمع شبانه پایتخت + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
درگیری معترضان با نیروهای امنیتی در آلبانی + فیلم
۸۰۸

درگیری معترضان با نیروهای امنیتی در آلبانی + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۵
به نام اینترنت به کام جاسوسی + فیلم
۷۱۹

به نام اینترنت به کام جاسوسی + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۵
رئیس سازمان برنامه و بودجه: پیش‌نویس اصلاح قانون برنامه هفتم تقدیم دولت شد + فیلم
۱۹۶

رئیس سازمان برنامه و بودجه: پیش‌نویس اصلاح قانون برنامه هفتم تقدیم دولت شد + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha