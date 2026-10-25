باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری رویترز گزارش داد صد‌ها هزار نفر روز شنبه در شهر‌های مختلف فرانسه تظاهرات کردند؛ تجمعاتی که در ابتدا عمدتاً مسالمت‌آمیز بود، اما با فرارسیدن شب در پاریس و مارسی به درگیری میان معترضان و نیرو‌های امنیتی انجامید.

این تحولات در حالی رخ داد که مقام‌های فرانسوی برای جلوگیری از تکرار ناآرامی‌های هفته گذشته، تدابیر امنیتی گسترده‌ای به اجرا گذاشته بودند.

وزارت کشور فرانسه اعلام کرد ۴۱۰ هزار نفر در اعتراضات سراسری شرکت کردند، اما اتحادیه‌های کارگری شمار واقعی شرکت‌کنندگان را دو برابر این رقم دانستند.

تجمع اصلی در حاشیه جنوب شرقی پاریس برگزار شد و دست‌کم ۱۱۰ هزار نفر در آن برای اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی و گسترش نابرابری به خیابان‌ها آمدند.

پس از پایان این تجمع، اوضاع به‌شدت متشنج شد. نیرو‌های ضدشورش پلیس در یک عصر سرد و بارانی، با استفاده از گاز اشک‌آور و خودرو‌های آب‌پاش به گروهی متشکل از حدود ۵۰۰ جوان نقاب‌دار حمله کردند و سرانجام این افراد متفرق شدند.

در مارسی، دومین شهر بزرگ فرانسه، گروهی از معترضان با به آتش کشیدن سطل‌های زباله، مسیر‌های عبور و مرور را مسدود کردند و سنگ و بطری به سمت نیرو‌های امنیتی پرتاب کردند. پلیس اعلام کرد چندین فروشگاه، از جمله دو طلافروشی، غارت شده‌اند.

درگیری‌ها همچنین در شهر‌های لیون، بوردو، گرونوبل، کلرمون‌فران، لیل، رن، نانت و تولوز گزارش شد.

لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، با متهم کردن فعالان چپ افراطی و گروه‌های تبهکار به تلاش برای ایجاد ناآرامی، گفت: «تقریباً در هر راهپیمایی شاهد شکل‌گیری این گروه‌های پرخطر بودیم. آنها از بدنه اصلی جمعیت جدا می‌شدند و در پی ارتکاب اقدامات خشونت‌آمیز بودند.»

پاریس در وضعیت امنیتی شدید

مقام‌های فرانسوی پس از اذعان به اینکه ابعاد ناآرامی‌های ۱۷ اکتبر را دست‌کم گرفته بودند، ۷۰ هزار نیروی پلیس و ژاندارمری را در سراسر کشور مستقر کردند؛ رقمی که ۱۰ هزار نفر بیشتر از هفته گذشته بود.

نونز در گفت‌و‌گو با خبرنگاران گفت شدت خشونت‌ها در مقایسه با هفته گذشته، زمانی که غارتگران و خرابکاران به تخریب و غارت گسترده دست زدند، کمتر بوده است.

او افزود: «آنچه تغییر کرد، پیش‌بینی و آمادگی بود.»

وزیر کشور فرانسه همچنین اعلام کرد فعالان راست افراطی در شهر‌های جنوبی نیس و مون‌پلیه درصدد رویارویی با گروه‌های چپ‌گرا بوده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند جبهه تازه‌ای به ناآرامی‌ها اضافه کند.

بخش بزرگی از مرکز پاریس حال‌وهوای شهری تحت محاصره به خود گرفت؛ مغازه‌داران ویترین‌های فروشگاه‌ها را با تخته پوشاندند، موزه‌ها تعطیل شدند و بیش از ۲۰ ایستگاه مترو از فعالیت خارج شد.

گروه‌های تجاری از فروشندگان خواستند مغازه‌های خود را بسته نگه دارند؛ این درخواست پس از آن مطرح شد که هزاران فروشگاه و واحد تجاری در سراسر فرانسه طی آخر هفته گذشته آسیب دیدند یا غارت شدند.

اسکار، مدیر یک بوتیک برند کیتون در پاریس، گفت: «تقریباً هیچ مشتری‌ای وجود ندارد، بنابراین باز ماندن فروشگاه واقعاً ارزش ندارد.»

چندین مرکز فرهنگی شناخته‌شده پایتخت، از جمله موزه لوور، موزه اورسی و اپرای پاریس نیز برای رعایت تدابیر احتیاطی در‌های خود را در طول روز بستند؛ اقدامی که موجب نارضایتی گردشگران شد.

خاویر دولیول، گردشگری از شهر نیواورلئان آمریکا، گفت: «همه‌جا را با تخته پوشانده‌اند و ما دقیقاً نمی‌دانیم باید کجا برویم.»

گسترش اعتراضات به دیگر کشور‌های اروپا

ناآرامی‌های سراسری فرانسه ماه گذشته با اعتراضات محدود دانشجویان در حومه پاریس علیه وضعیت مدارس آغاز شد، اما به‌سرعت به جنبشی گسترده‌تر علیه سیاست‌های اقتصادی دولت تبدیل شد و اعتراضات مشابهی را در کشور‌های همسایه برانگیخت.

روز شنبه، پلیس بلژیک در بروکسل در جریان درگیری با معترضان ضد دولتی از گاز اشک‌آور و اسپری فلفل استفاده کرد.

اعتراضات همچنین برای دومین آخر هفته متوالی در چندین شهر ایتالیا و نیز در آلبانی برگزار شد.

ژان‌لوک ملانشون، رهبر جریان چپ افراطی فرانسه که در تجمع پاریس شرکت کرده بود، پیش‌بینی کرد اعتراضات تا زمانی که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، به بحران اجتماعی این کشور رسیدگی نکند، ادامه خواهد یافت. دوره ریاست‌جمهوری مکرون سال آینده به پایان می‌رسد.

ملانشون به خبرنگاران گفت: «با توجه به شرایط کنونی، فکر می‌کنم او متوجه خواهد شد که این اتفاق هر هفته تکرار خواهد شد. هنوز فرصت دارد که تسلیم شود. پس از آن، تنها راه باقی‌مانده برای او، خروج خواهد بود.»

کنگره حزب راست افراطی هم‌زمان با اعتراضات

بسیاری از معترضان، دولت را به واکنش بیش از حد به ناآرامی‌های هفته گذشته متهم کردند؛ در شرایطی که نیرو‌های نظامی برای گشت‌زنی در خیابان شانزه‌لیزه، بلوار معروف پاریس با فروشگاه‌ها و رستوران‌های لوکس، اعزام شده بودند.

کلارا لبادی، دانشجوی ۲۲ ساله رشته هنر، گفت: «ما برای مغازه‌ها اشک می‌ریزیم، اما نه برای مردمی که در تمام طول سال فقیرتر می‌شوند.»

نخستین راهپیمایی مجاز روز شنبه در شهر اورلئان، در حدود ۱۲۰ کیلومتری جنوب پاریس، بدون حادثه برگزار شد. معترضان در این شهر علیه حزب راست افراطی اجتماع ملی به رهبری مارین لوپن تجمع کردند؛ حزبی که کنگره خود را در اورلئان برگزار می‌کند.

تیراندازی روز جمعه در غرب پاریس نیز بر تنش‌ها افزود. در این حادثه، فردی مسلح که مظنون به اقدام با انگیزه نفرت اسلام‌هراسانه است، یک نفر را کشت و چهار نفر دیگر، از جمله دختری ۱۲ ساله، را زخمی کرد.

بالی باگایوکو، شهردار سن‌دنی و عضو حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» به رهبری ملانشون، گفت: «آمده‌ایم تا رودررو به راست افراطی بگوییم که از آنها نمی‌ترسیم.»

منبع: رویترز