باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدی سیف تبریزی- ورود دوباره اروپا به معادلات دیپلماتیک مرتبط با ایران و آمریکا را نمی‌توان صرفاً تلاشی برای پایان دادن به تنش‌های منطقه‌ای دانست. در شرایطی که مذاکرات تهران و واشنگتن به بن‌بست رسیده، تحولات تنگه هرمز بر بازار جهانی انرژی سایه انداخته و تنها چند روز تا انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا باقی مانده است، فعال شدن کانال‌های دیپلماتیک می‌تواند بخشی از تلاش غرب برای مهار بحرانی باشد که هزینه‌های آن دیگر به میدان نظامی محدود نمی‌شود. مسئله برای واشنگتن فقط چگونگی مواجهه با ایران نیست؛ کاخ سفید باید هم‌زمان پیامد‌های اقتصادی تقابل، نگرانی متحدان و آثار سیاسی افزایش قیمت انرژی را نیز مدیریت کند. در چنین شرایطی، اروپا می‌تواند بار دیگر به صحنه بازگردد؛ نه لزوماً برای حل ریشه‌ای اختلافات، بلکه برای کنترل دامنه بحران و فراهم کردن فرصتی تازه برای بازتنظیم محاسبات آمریکا.

دیپلماسی در سایه هرمز؛ چرا اروپا دوباره فعال شده است؟

تحولات اخیر تنگه هرمز نشان داده است که معادله امنیتی خلیج فارس را نمی‌توان تنها با حضور ناو‌های جنگی، تهدید نظامی و فشار سیاسی از بیرون مدیریت کرد. اهمیت راهبردی این آبراه و پیوند مستقیم آن با بازار جهانی انرژی، هرگونه تشدید تنش را به مسئله‌ای فراتر از مرز‌های منطقه تبدیل می‌کند. هنگامی که وضعیت کشتیرانی در هرمز با افزایش بهای نفت و نگرانی از اختلال در عرضه انرژی همراه می‌شود، دامنه پیامد‌های بحران از محاسبات نظامی فراتر می‌رود و به اقتصاد، تجارت و سیاست داخلی قدرت‌های بزرگ می‌رسد.

ایران در این معادله از موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های راهبردی خود برخوردار است؛ ظرفیتی که به تهران امکان می‌دهد هزینه‌های فشار و تهدید را از سطحی که واشنگتن برای آن طراحی کرده، فراتر ببرد. از همین رو، هرچه تلاش آمریکا برای اعمال فشار بر ایران با بی‌ثباتی بیشتر در محیط پیرامونی خلیج فارس همراه شود، ضرورت بازنگری در محاسبات کاخ سفید افزایش می‌یابد. این همان نقطه‌ای است که دیپلماسی بار دیگر اهمیت پیدا می‌کند: نه به این دلیل که اختلافات حل شده‌اند، بلکه به این دلیل که ادامه مسیر پیشین می‌تواند هزینه‌هایی ایجاد کند که مدیریت آنها دشوارتر از آغاز بحران است.

نشست استانبول و رایزنی‌های ترکیه، کشور‌های منطقه و قدرت‌های اروپایی را باید در همین چارچوب بررسی کرد. تأکید بر ضرورت جلوگیری از گسترش جنگ و بازگشت به مسیر سیاسی، نشان‌دهنده نگرانی از تبعات ادامه بحران است؛ اما پرسش اصلی این است که هدف عملی این تحرکات چیست. آیا اروپا به دنبال شکل دادن به توافقی است که نگرانی‌های امنیتی و حقوق ایران را به رسمیت بشناسد، یا می‌خواهد با فعال کردن کانال‌های مذاکره، از شدت فشار‌های ناشی از بحران بکاهد و هم‌زمان امکان اعمال نفوذ بر تصمیم‌های تهران را حفظ کند؟

تجربه روابط ایران و اروپا نشان می‌دهد که نباید میان دیپلماسی و فشار، مرزی قطعی و همیشگی ترسیم کرد. مذاکره می‌تواند زمینه‌ای برای حل اختلافات باشد، اما می‌تواند به ابزاری برای مدیریت زمان، ایجاد شکاف میان طرف مقابل و محدود کردن گزینه‌های راهبردی آن نیز تبدیل شود. از این منظر، بازگشت اروپا به صحنه نه به‌خودی‌خود نشانه تغییر رویکرد غرب است و نه تضمینی برای کاهش فشارها؛ آنچه اهمیت دارد، محتوای پیشنهاد‌ها و میزان آمادگی طرف‌های مقابل برای پذیرش واقعیت‌های سیاسی و امنیتی منطقه است.

ترامپ میان هرمز و انتخابات؛ هزینه ادامه تقابل

عامل مهم دیگری که به تحرکات دیپلماتیک کنونی معنا می‌دهد، نزدیک شدن انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سوم نوامبر است. برای دولت ترامپ، افزایش قیمت انرژی در آستانه انتخابات فقط یک مسئله اقتصادی نیست؛ این موضوع می‌تواند به یکی از محور‌های مناقشه سیاسی داخلی تبدیل شود. افزایش هزینه سوخت و حمل‌ونقل، فشار مستقیمی بر خانوار‌ها و کسب‌وکار‌های آمریکایی وارد می‌کند و به مخالفان دولت امکان می‌دهد سیاست خارجی کاخ سفید را با هزینه‌های روزمره شهروندان پیوند بزنند.

در چنین شرایطی، ورود به یک رویارویی نظامی تازه با ایران می‌تواند ریسک سیاسی قابل توجهی برای دولت آمریکا ایجاد کند. هرگونه اقدام نظامی ممکن است با واکنش متقابل، تشدید نااطمینانی در بازار انرژی و گسترش دامنه بحران همراه شود. در مقابل، عقب‌نشینی آشکار از تهدید‌ها نیز می‌تواند با ادعا‌های ترامپ درباره قدرت آمریکا و توانایی دولتش برای وادار کردن رقبا به عقب‌نشینی در تعارض قرار گیرد. کاخ سفید در نتیجه با معادله‌ای دشوار روبه‌رو است: ادامه فشار می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و امنیتی را افزایش دهد و تغییر مسیر نیز مستلزم بازنگری در رویکردی است که بر تهدید و اعمال فشار استوار شده است.

در این میان، فعال شدن اروپا می‌تواند برای واشنگتن یک فرصت دیپلماتیک فراهم کند. اگر کشور‌های اروپایی و میانجی‌های منطقه‌ای بتوانند کانال‌های ارتباطی را زنده نگه دارند، دولت ترامپ ممکن است فرصت بیشتری برای مدیریت بحران و ارزیابی گزینه‌های خود به دست آورد. این مسیر همچنین می‌تواند به کاخ سفید اجازه دهد بدون اعلام عقب‌نشینی مستقیم، فشار‌ها را به عرصه مذاکرات منتقل کند و بخشی از مسئولیت پیشبرد روند سیاسی را به متحدان و شرکای منطقه‌ای بسپارد.

البته این سناریو به معنای آن نیست که همه ابتکار‌های اروپا الزاماً با هدف نجات ترامپ از هزینه‌های انتخاباتی طراحی شده‌اند. منافع خود کشور‌های اروپایی، نگرانی از گسترش جنگ و آسیب‌پذیری آنها در برابر شوک‌های انرژی نیز در فعال شدن این مسیر نقش دارد. با این حال، نتیجه عملی چنین تحرکاتی می‌تواند با نیاز‌های سیاسی واشنگتن هم‌پوشانی پیدا کند؛ به‌ویژه اگر هدف اصلی، کاهش فشار فوری بحران بدون حل اختلافات بنیادین میان ایران و آمریکا باشد.

از این منظر، هرمز به نقطه تلاقی سه عرصه تبدیل شده است: معادلات امنیتی منطقه، بازار جهانی انرژی و سیاست داخلی آمریکا. هرگونه تغییر در یکی از این حوزه‌ها می‌تواند بر دو حوزه دیگر اثر بگذارد. همین پیوند است که هزینه تصمیم‌گیری را برای واشنگتن افزایش داده و نقش دیپلماسی را در مدیریت بحران برجسته کرده است.

بن‌بست مذاکرات؛ تهران حاضر به بازگشت به نقطه صفر نیست

با وجود تحرکات تازه، مسئله اصلی همچنان پابرجاست: مذاکرات ایران و آمریکا در بن‌بست قرار دارد و صرف برگزاری نشست‌ها یا فعال شدن میانجی‌ها نمی‌تواند این بن‌بست را برطرف کند. تهران تأکید کرده است که هرگونه مذاکره باید در چارچوب شروط هفت‌گانه اعلام‌شده ایران صورت گیرد. این موضع در جریان سفر اخیر عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، به تهران نیز به طرف پاکستانی منتقل شد. پیام ایران از این منظر روشن است؛ بازگشت به دیپلماسی نمی‌تواند به معنای نادیده گرفتن مطالبات تهران یا تکرار روندی باشد که در آن، مذاکره با فشار و تهدید همراه می‌شود.

برای ایران، تفاوتی اساسی میان مذاکره برای دستیابی به توافقی متوازن و مذاکره با هدف خرید زمان برای طرف مقابل وجود دارد. اگر دیپلماسی قرار باشد تنها فرصتی برای کاهش فشار‌های فوری بر آمریکا فراهم کند، بی‌آنکه تغییری در رویکرد واشنگتن ایجاد شود، نمی‌توان انتظار داشت تهران صرفاً به دلیل افزایش تماس‌ها از مواضع خود عقب‌نشینی کند. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده است که اعلام آمادگی برای مذاکره، زمانی ارزش عملی پیدا می‌کند که با اراده‌ای واقعی برای حل اختلافات و پذیرش تعهدات همراه باشد.

در این میان، اروپا با یک آزمون مهم روبه‌رو است. اگر کشور‌های اروپایی واقعاً خواهان کاهش تنش هستند، باید روشن کنند که دیپلماسی را مسیری برای رسیدن به توافقی قابل اتکا می‌دانند یا ابزاری برای بازگرداندن فشار‌ها به میز مذاکره. تلاش برای محدود کردن گزینه‌های ایران، بدون توجه به نگرانی‌های امنیتی تهران و واقعیت‌های میدانی، نه‌تنها به حل بحران کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند به تشدید بی‌اعتمادی و تداوم بن‌بست منجر شود.

از سوی دیگر، فعال شدن اروپا می‌تواند بخشی از تلاش گسترده‌تر غرب برای مدیریت بحران از راه‌های غیرمستقیم باشد. در چنین سناریویی، مخالفت با حمله نظامی تازه لزوماً به معنای کنار گذاشتن سیاست فشار نیست؛ ممکن است هدف آن باشد که به‌جای تشدید فوری رویارویی، از ابزار‌های سیاسی و دیپلماتیک برای محدود کردن دامنه مانور ایران استفاده شود. بنابراین، ارزیابی ابتکار‌های جدید باید بر اساس محتوای آنها صورت گیرد، نه صرفاً لحن آرام‌تر بیانیه‌ها یا تأکید بر ضرورت گفت‌و‌گو.

آنچه در نهایت اهمیت دارد، این است که ایران نباید هزینه‌های ناشی از سیاست‌های فشار آمریکا را با عقب‌نشینی یک‌جانبه جبران کند. اگر واشنگتن خواهان کاهش تنش در هرمز و بازگشت ثبات به بازار انرژی است، باید بپذیرد که این هدف از مسیر تهدید و تحمیل خواسته‌ها محقق نمی‌شود. اروپا نیز اگر می‌خواهد نقش مؤثری در این روند داشته باشد، باید از تبدیل شدن به مجرای انتقال فشار‌های آمریکا به تهران فاصله بگیرد.

تحولات اخیر بار دیگر نشان داده است که دیپلماسی نه جایگزینی خودکار برای تقابل، بلکه عرصه‌ای است که در آن توازن قدرت و اراده طرف‌ها تعیین‌کننده خواهد بود. بازگشت اروپا به صحنه، در بهترین حالت می‌تواند فرصتی برای کاهش تنش فراهم کند؛ اما در صورتی که هدف اصلی آن خرید زمان برای واشنگتن و مهار اهرم‌های ایران باشد، به‌تنهایی راهی برای خروج از بحران نخواهد گشود. در نهایت، آینده این روند به آن بستگی دارد که آیا آمریکا حاضر است از سیاست فشار یک‌جانبه فاصله بگیرد یا می‌کوشد همان اهداف پیشین را با ابزار‌های دیپلماتیک دنبال کند. تهران نیز با توجه به تجربه گذشته، این بار بیش از آنکه به تعداد نشست‌ها و پیام‌های میانجی‌ها توجه کند، به تغییر واقعی رفتار طرف مقابل و پذیرش شروط خود خواهد نگریست.