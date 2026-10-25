مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی گفت:در نیمه نخست امسال ۶۹ نفر در استان بر اثر صدمات ناشی از سوختگی جان باختند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۳ درصد افزایش داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهرداد ستاره از افزایش ۳۳ درصدی مرگ‌ومیر ناشی از سوختگی در آذربایجان شرقی طی نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و اظهار کرد:در ۶ ماه نخست امسال ۶۹ نفر بر اثر صدمات ناشی از سوختگی جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۴۹ نفر مرد و ۲۰ نفر زن بودند.

وی افزود: همچنین در شهریور ماه امسال ۱۳ نفر بر اثر عوارض ناشی از سوختگی فوت کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته یک نفر افزایش داشت.

در مجموع فوت ۶۹ نفر بر اثر صدمات ناشی از سوختگی در آذربایجان شرقی طی نیمه نخست امسال و افزایش ۳۳ درصدی این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ضرورت توجه جدی‌تر به پیشگیری از حوادث منجر به سوختگی و ارتقای آگاهی عمومی درباره راه‌های کاهش این حوادث را برجسته می‌کند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیما

برچسب ها: پزشکی قانونی ، سوختگی
خبرهای مرتبط
مصدومیت ۲۷ نفر بر اثر انفجار مواد محترقه در آذربایجان شرقی
فوت ۳۶۲ نفر بر اثر تصادفات رانندگی در آذربایجان شرقی
مرگ ۲۵ نفر و مصدومیت ۳۵۹ نفر بر اثر حوادث کار در آذربایجان شرقی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
استقبال از زهرا رحیمی دارنده مدال نقره پاراتکواندو در بازی‌های پاراآسیایی آیچی ناگویا
آخرین اخبار
استقبال از زهرا رحیمی دارنده مدال نقره پاراتکواندو در بازی‌های پاراآسیایی آیچی ناگویا
افزایش ۳۳ درصدی مرگ‌ومیر ناشی از سوختگی در آذربایجان شرقی
کاهش سن‌زدگی گندم آذربایجان‌شرقی
لزوم بهره‌گیری از حکمرانی محله‌محور برای ساماندهی امور جوانان
انتقال زندان تبریز در کمتر از یک سال آینده/ کاهش جمعیت کیفری آذربایجان شرقی
صدای انفجار در تبریز ناشی از پاکسازی مهمات عمل‌نکرده بود
پرداخت بیش از ۲۷۱ میلیارد ریال برای بازسازی خانه‌های جنگ زده در تبریز