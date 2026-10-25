پویش مدرسه شهدای خبرنگار کرمان به ایستگاه فرمانداری رسید

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر - آینده گاهی از جایی آغاز می‌شود که کمتر به چشم می‌آید؛ از ۱۴ هزار تومان، از یک تصمیم کوچک و از دستی که برای ساختن بلند می‌شود. شاید این مبلغ در حساب روزمره ما ناچیز باشد، اما وقتی پای کلاس درس و آینده کودکان در میان است، همین سهم کوچک می‌تواند بخشی از یک اتفاق بزرگ باشد.

در کرمان، پویش ساخت دبستان دخترانه ۹ کلاسه شهدای خبرنگار با همین باور شکل گرفته است؛ اینکه مدرسه‌سازی نباید فقط دغدغه دولت و خیران بزرگ باشد و هر شهروند، متناسب با توان خود، می‌تواند در ساختن آینده سهیم شود.

حالا حبیب‌الله خنجری، فرماندار شهرستان کرمان، با ثبت‌نام در سامانه «بهساز مدرسه» و پرداخت دو سهم ۱۴ هزار تومانی، به این پویش پیوسته است؛ اقدامی که پیام اصلی آن فراتر از مبلغ پرداختی است: برای تغییر، لازم نیست سهم بزرگی داشته باشیم؛ باید سهم خودمان را ادا کنیم.

۲۸ هزار تومان؛ کوچک در حساب، بزرگ در معنا

۲۸ هزار تومان به‌تنهایی نه دیواری بالا می‌برد و نه کلاسی می‌سازد؛ اما وقتی هزاران سهم کوچک کنار هم قرار بگیرند، می‌توانند بخشی از هزینه ساخت مدرسه را تأمین کنند و مسیر رسیدن به هدف را هموارتر سازند.

قدرت این پویش در همین جمع‌شدن‌هاست؛ در اینکه یک شهر تصمیم بگیرد آینده کودکانش را فقط تماشا نکند. یکی یک سهم می‌پردازد، دیگری چند سهم و فردی دیگر متناسب با توانش بیشتر کمک می‌کند. اینجا مسابقه بر سر مبلغ نیست؛ مسئله، سهمی است که هرکس می‌تواند در ساختن یک فرصت آموزشی داشته باشد.

پیوستن فرماندار کرمان نیز می‌تواند دعوتی از مدیران، اصناف، فعالان اقتصادی، خیران و مردم باشد؛ دعوتی برای آنکه این حرکت از یک فراخوان رسانه‌ای فراتر برود و به زنجیره‌ای از مشارکت واقعی تبدیل شود.

از مطالبه خبرنگاران تا کلاس‌های فردا

پویش مدرسه شهدای خبرنگار از یک مطالبه رسانه‌ای آغاز شد؛ توجه به نیاز آموزشی منطقه‌ای در کرمان که با کمبود فضای آموزشی روبه‌روست.

۲۵ مهر ۱۴۰۵، کلنگ ساخت این دبستان دخترانه در بلوار شهید سیدحسن نصرالله، معروف به بلوار حجاج، به زمین زده شد. مدرسه‌ای ۹ کلاسه که در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۲۰۰ مترمربع و با زیربنای ۸۶۳ مترمربع طراحی شده است تا برای دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی، فضایی مناسب برای آموختن و ساختن آینده فراهم کند.

اما کلنگ‌زنی، پایان راه نیست؛ آغاز مسیری است که باید با تأمین منابع، اجرای دقیق و پیگیری مستمر به افتتاح برسد. رؤیای یک مدرسه زمانی واقعی می‌شود که کلاس‌هایش آماده شوند و دانش‌آموزان در آن پشت نیمکت بنشینند.

مدرسه را با وعده نمی‌سازند

همراهی فرماندار با این پویش زمانی بیشترین اثر را خواهد داشت که به پشتیبانی عملی از پروژه، رفع موانع اجرایی و پیگیری تأمین منابع نیز گره بخورد. مشارکت مردم می‌تواند پشتوانه‌ای ارزشمند باشد، اما جایگزین مسئولیت دولت در توسعه فضای آموزشی نیست.

از سوی دیگر، اعتماد مردم با شفافیت حفظ می‌شود. اعلام میزان کمک‌های جمع‌آوری‌شده، نحوه هزینه‌کرد منابع و گزارش مستمر پیشرفت ساخت، همان‌قدر اهمیت دارد که دعوت به پرداخت سهم‌های مردمی. شهروندی که برای ساخت مدرسه سهم می‌پردازد، حق دارد بداند کمکش چگونه به پیشرفت پروژه منتهی می‌شود.

سهم ما از آینده چیست؟

اکنون نوبت مردم، مدیران، اصناف و خیران است که به این زنجیره بپیوندند. هرکس به اندازه توانش؛ بی‌آنکه کوچک‌بودن مبلغ، مانع مشارکت شود.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق سامانه «بهساز مدرسه» به نشانی زیر، در ساخت دبستان دخترانه ۹ کلاسه شهدای خبرنگار مشارکت کنند:

https://besazemadrese.ir/l/mfET

شاید سال‌ها بعد، دختری در یکی از کلاس‌های این مدرسه کتابش را باز کند و رؤیای بزرگی در سر بپروراند؛ بی‌آنکه بداند چند نفر با سهم‌های کوچک، زمینه آموختن او را فراهم کرده‌اند. اما ارزش این همراهی دقیقاً همین‌جاست: ساختن آینده‌ای که ثمره‌اش از پرداخت‌کنندگان امروز فراتر می‌رود.

۱۴ هزار تومان شاید در جیب ما کوچک باشد، اما بی‌تفاوتی در برابر نیاز آموزشی کودکان، هزینه‌ای به‌مراتب بزرگ‌تر دارد. بیایید منتظر نمانیم دیگری مدرسه را بسازد؛ سهم خودمان را برداریم و در ساختن فردا شریک شویم. مدرسه شهدای خبرنگار فقط به خشت و سیمان نیاز ندارد؛ به مردمی نیاز دارد که باور کنند آینده، سهم همه ماست.