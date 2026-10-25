باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس‌جمهور پزشکیان در پیامی به آقای قاسم ژومارت توکایف رئیس‌جمهور قزاقستان ضمن تبریک فرارسیدن روز ملی این کشور با تأکید بر اینکه روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان طی سالیان گذشته همواره بر پایه دوستی، احترام و اعتماد متقابل بوده و روندی مثبت و پایدار داشته است تصریح کرد: اشتراکات تاریخی، فرهنگی و تمدنی و همچنین اراده مشترک رهبران دو کشور، زمینه‌های مناسبی برای توسعه و تعمیق همکاری‌های دوجانبه در عرصه‌های مختلف فراهم ساخته است.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان به‌عنوان دو کشور مهم و تأثیرگذار در منطقه، از ظرفیت‌ها و مسئولیت‌های مشترکی در راستای تقویت صلح، ثبات و امنیت منطقه‌ای برخوردارند، ابراز امیدواری کرد که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و برنامه‌ریزی و اهتمام مقامات دو کشور، در آینده نزدیک شاهد گسترش هر چه بیشتر همکاری‌ها و تحکیم روابط دوستانه فی مابین باشیم.

پزشکیان همچنین در این پیام از خدای متعال برای رئیس جمهور و مردم قزاقستان سلامتی، موفقیت، رفاه و بهروزی مسالت کرد.