باشگاه خبرنگاران جوان – سرهنگ مهدی جهانی، جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی استان گیلان با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط قانونی در بغل‌نویسی خودرو‌ها گفت: درج هرگونه نوشته، آگهی، تصویر و علائم تبلیغاتی بر روی بدنه و شیشه خودرو‌ها بدون مجوز و خارج از ضوابط تعیین شده ممنوع است.

او افزود: این اقدام علاوه بر ایجاد حواس‌پرتی برای رانندگان و عابران پیاده، می‌تواند با کاهش میدان دید، جلب توجه سایر رانندگان و ایجاد اختلال در تمرکز حین رانندگی، زمینه‌ساز بروز حوادث رانندگی شود.

جانشین پلیس راهور استان گیلان تصریح کرد: بر اساس ماده ۲۰۷ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴، نصب و درج نوشته، آگهی، عکس و نقوش بر روی شیشه‌ها و بدنه داخلی یا خارجی وسایل نقلیه، به‌منظور تجارت، تبلیغ و موارد مشابه، جز در چارچوب ضوابط مصوب ممنوع شده است.

منبع: روابط عمومی پلیس راهور استان گیلان