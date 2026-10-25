باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - باقری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در جلسه هم‌اندیشی مدیریت و کنترل مگس میوه مدیترانه‌ای در باغات استان، با تأکید بر ضرورت تداوم اقدامات کنترلی، خواستار پیگیری مستمر برنامه‌های اجرایی و هماهنگی بیشتر مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌ها برای مدیریت این آفت شد.

او افزود: مدیریت مگس میوه مدیترانه‌ای نیازمند استمرار اقدامات پیشگیرانه و کنترلی، پیگیری میدانی برنامه‌ها و هماهنگی میان بخش‌های اجرایی است و لازم است مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها با جدیت، اجرای برنامه‌های مربوط به کنترل این آفت را دنبال کنند.

باقری گفت: با توجه به اهمیت صیانت از محصولات باغی استان، تداوم اقدامات مدیریتی و نظارت بر اجرای برنامه‌های کنترلی باید در اولویت فعالیت‌های مرتبط قرار گیرد تا از بروز خسارت‌های احتمالی به محصولات باغی پیشگیری شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، برنامه‌ریزی برای برگزاری رزمایش پدافند غیرعامل را از دیگر محور‌های این جلسه عنوان کرد و افزود: برگزاری این رزمایش مستلزم برنامه‌ریزی منسجم، هماهنگی میان مدیریت‌های شهرستانی، مشخص بودن وظایف عوامل اجرایی و آمادگی لازم برای اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

باقری گفت: مدیریت مؤثر آفات و تقویت رویکرد پیشگیرانه، نقش مهمی در کاهش خسارت به محصولات کشاورزی، حفظ کیفیت تولیدات باغی و افزایش بهره‌وری دارد. استمرار اقدامات کنترلی و ارتقای هماهنگی میان مجموعه‌های اجرایی، علاوه بر حمایت از باغداران، می‌تواند به پایداری تولید، تقویت امنیت غذایی، حفظ محیط زیست و توسعه پایدار بخش کشاورزی استان کمک کند.