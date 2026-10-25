معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی فارس از آغاز طرح سرشماری ملی زنبورداری در ۳۷ شهرستان این استان به صورت برخط خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - علی فلاحی با اعلام این خبر افزود: این طرح با همکاری مسئولان اداره بهبود تولیدات دامی شهرستان‌ها، مدیران پهنه و اتحادیه‌ها و تعاونی‌های زنبورداری در حال اجراست و ثبت اطلاعات در سامانه پهنه‌بندی کشاورزی انجام می‌شود.

او با اشاره به جایگاه ملی فارس در این صنعت اظهار کرد: بر اساس آمار‌های پیشین، استان فارس با دارا بودن نزدیک به یک میلیون کلنی زنبور عسل و تولید سالانه بیش از ۱۲ هزار تن عسل، رتبه سوم کشوری را در اختیار دارد و بیش از ۱۰ درصد کلنی‌های کشور در این استان مستقر است.

فلاحی ادامه داد: آمار دقیق و قابل اتکا، زیربنای برنامه‌ریزی مؤثر و تصمیم‌گیری هدفمند در صنعت زنبورداری است و اطلاعات حاصل از این سرشماری می‌تواند نقش مهمی در سیاست‌گذاری، حمایت از زنبورداران، تخصیص بهینه منابع و فراهم‌سازی زمینه توسعه پایدار این بخش ایفا کند.

معاون بهبود تولیدات دامی با اشاره به ابعاد علمی و اقتصادی این طرح تصریح کرد: زنبورداری صرفاً به تولید عسل محدود نمی‌شود و محصولاتی نظیر ژل رویال، گرده گل، بره‌موم و موم نیز از ارزش اقتصادی و کاربرد‌های دارویی و غذایی بالایی برخوردارند که آمارگیری دقیق از آنها می‌تواند زنجیره ارزش این صنعت را شفاف‌تر کند.

او همچنین با بیان نقش اکولوژیک زنبور عسل یادآوری کرد: گرده‌افشانی توسط زنبور عسل به‌طور مستقیم بر افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی و باغی اثرگذار است و از این منظر، سرشماری زنبورستان‌ها اقدامی در راستای تقویت امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود.

فلاحی با دعوت از زنبورداران استان برای مشارکت فعال در این طرح عنوان کرد: همکاری و همراهی زنبورداران و ثبت صحیح اطلاعات در سامانه پهنه‌بندی، به تکمیل بانک اطلاعاتی جامع و ترسیم تصویری دقیق از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های زنبورداری فارس کمک می‌کند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از تمامی زنبورداران خواست با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی منطقه خود و ثبت اطلاعات موردنیاز در سامانه مربوطه، در مهلت تعیین‌شده و با دقت کامل در اجرای این طرح ملی مشارکت کنند.