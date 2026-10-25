سفارت روسیه در تهران اعلام کرد دیپلمات‌ها و متخصصان روس مستقر در نیروگاه هسته‌ای بوشهر برنامه‌ای برای خروج از ایران ندارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سفارت روسیه در تهران گزارش‌ها درباره برنامه‌ریزی دیپلمات‌ها و متخصصان روس فعال در نیروگاه هسته‌ای بوشهر برای تخلیه از ایران را تکذیب کرد.

این سفارت در بیانیه‌ای اعلام کرد: «نه کارکنان سفارت و نه متخصصان روس در نیروگاه هسته‌ای بوشهر هیچ برنامه‌ای برای تخلیه ندارند. فعالیت‌ها طبق روال عادی ادامه دارد.»

سفارت روسیه همچنین گزارش‌های منتشرشده درباره تخلیه این افراد را «جعلی» خواند.

نیروگاه بوشهر، تنها تأسیسات هسته‌ای فعال ایران، در جریان جنگ جاری آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بار‌ها هدف حمله قرار گرفته است. 

منبع: الجزیره

برچسب ها: نیروگاه بوشهر ، روسیه
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