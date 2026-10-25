مدیر جهاد کشاورزی جویبار گفت: پیگیری مصوبات کارگروه تنظیم بازار، بررسی روند خرید و عرضه مرکبات و تعادل بازار در شهرستان دنبال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - عبدالله رحیمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار با اشاره به ظرفیت تولید باغی شهرستان، گفت: سطح باغات جویبار ۶ هزار و ۹۰۵ هکتار است و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۲۰۰ هزار تن محصول باغی در این شهرستان تولید شود.

رحیمی گفت: ۱۸ واحد صنعتی بسته‌بندی میوه مرکبات (سورتینگ) با ظرفیت ۶۵ هزار و ۴۰۰ تن در سال و اشتغال ۸۹ نفر در شهرستان فعالیت می‌کنند.

مدیر جهاد کشاورزی جویبار در پایان با تأکید بر نقش سورتینگ و بسته‌بندی در زنجیره ارزش مرکبات، افزود: ساماندهی سورتینگ و بسته‌بندی، کاهش ضایعات، افزایش کیفیت و قدرت رقابت محصول، تنظیم عرضه در بازار و حفظ اشتغال بخش کشاورزی از اولویت‌های شهرستان است و پیگیری مصوبات کارگروه تنظیم بازار تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: مرکبات مازندران ، تولید مرکبات
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