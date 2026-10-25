بزرگداشتی به یاد شهدای گرانقدر دانش آموز و فرهنگی در گرگان در محل نمایشگاه بین المللی گرگان در راستای دومین کنگره ۴ هزار شهید گلستان در حال برگزاری است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - این بزرگداشت به یاد شهدای دانش آموز و فرهنگی در گرگان برگزار می‌شود و اجرای گروه سرود ۳۵۰ نفر دانش آموزان از برنامه‌های شاخص این مراسم است.

این مراسم به صورت زنده از سیمای گلستان پخش می‌شود.

این نمایشگاه عصر‌ها نیز از ساعت ۱۶ و ۳۰ تا ۲۱ و ۳۰ دقیقه برای بازدید اقشار مختلف مردم گشوده است.

وحدت در این استان، با حضور اقوام و مذاهب مختلف در کنار یکدیگر، ظرفیت ارزشمندی است که می‌تواند به الگویی برای دیگر جوامع تبدیل شود.

استان گلستان ۱۱۰ شهید معلم و ۴۹۰ شهید دانش آموز تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

کنگره ۴۰۰۰ شهید استان گلستان از امروز سوم آبان آغاز شد و تا هفتم آبان‌ماه در محل نمایشگاه بین‌المللی گرگان ادامه دارد.

برچسب ها: کنگره شهدا ، شهدای گلستان
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