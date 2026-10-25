کارشناس هواشناسی مازندران از کاهش نسبی دما، بارش پراکنده و وزش باد در استان از امشب تا فردا دوشنبه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدی کارشناس هواشناسی گفت: آسمان استان امروز یکشنبه سوم آبان ماه صاف تا نیمه‌ابری است، اما برای امشب و فردا دوشنبه، کاهش نسبی دما، بارش پراکنده باران، وزش باد و احتمال رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

او افزود: از روز سه‌شنبه تا جمعه، آسمان استان صاف تا نیمه‌ابری همراه با افزایش نسبی دما خواهد بود. از اواخر وقت جمعه نیز از سمت غرب استان، افزایش ابر و رگبار‌های پراکنده به‌ویژه در ارتفاعات دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی درباره وضعیت دریا نیز گفت: دریا تا امشب دارای موج کوتاه است، اما از امشب به تدریج مواج می‌شود و فردا برای فعالیت‌های دریایی مناسب نخواهد بود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: هواشناسی مازندران ، وضعیت آب و هوا
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