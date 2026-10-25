حفر تونل برای سرقت گاز، جان یک نفر را گرفت

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا اعوانی مدیرعامل شرکت گاز استان تهران با اشاره به حادثه شنبه ۲ آبان‌ماه در محدوده همه‌سین (ده‌ترکمن) در حوالی سرخه‌حصار تهران اظهار کرد: در این حادثه، افرادی با حفر تونل زیرزمینی و با هدف برداشت غیرمجاز گاز از خط اصلی شبکه برای یک ملک غیرمجاز، اقدام به دستکاری تأسیسات گازرسانی کردند که در جریان این اقدام، نشت گاز در فضای تونل رخ داد و یکی از افراد حاضر در محل جان خود را از دست داد.

وی با تأکید بر اینکه سرقت گاز، اقدامی بسیار خطرناک و تهدیدکننده جان انسان‌هاست، افزود: هرگونه حفاری غیرمجاز و دستکاری در تأسیسات گازرسانی می‌تواند موجب آسیب به خطوط انتقال و توزیع، نشت گاز و بروز حوادثی جبران‌ناپذیر شود؛ حوادثی که پیامد‌های آن تنها به افراد دخیل در این اقدامات محدود نمی‌شود و ممکن است ساکنان ساختمان‌های مجاور، همسایگان و دیگر افراد حاضر در منطقه را نیز در معرض خطر قرار دهد.

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران ادامه داد: تجمع گاز در فضا‌های بسته و زیرزمینی، به‌ویژه در محیط‌هایی مانند تونل‌های حفاری‌شده، می‌تواند شرایط بسیار خطرناکی ایجاد کند. در چنین شرایطی، علاوه بر خطر مسمومیت و خفگی، احتمال وقوع آتش‌سوزی و انفجار نیز وجود دارد و یک اقدام غیرمجاز می‌تواند به حادثه‌ای گسترده با خسارت‌های جانی و مالی تبدیل شود.

اعوانی با تأکید بر ضرورت صیانت از شبکه گازرسانی و جلوگیری از دستکاری غیرمجاز تأسیسات، تصریح کرد: شبکه گاز شهری حاصل تلاش مستمر برای تأمین ایمن و پایدار انرژی مشترکین است و هرگونه دخل‌وتصرف غیرمجاز در این شبکه، علاوه بر تضییع حقوق عمومی، ایمنی شهروندان را با مخاطره مواجه می‌کند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده حفاری‌های مشکوک، دستکاری تأسیسات گاز یا هرگونه اقدام برای برداشت غیرمجاز از شبکه، موضوع را از طریق شماره امداد گاز ۱۹۴ اطلاع دهند.

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: سرقت گاز، یک تخلف ساده نیست؛ اقدامی پرخطر است که می‌تواند جان افراد و امنیت یک محله را به‌طور جدی تهدید کند. رعایت الزامات ایمنی، پرهیز از دستکاری شبکه و گزارش به‌موقع موارد مشکوک، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث و حفاظت از جان شهروندان دارد.

منبع: شرکت گاز استان تهران